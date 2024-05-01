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賴清德承諾：上任後持續編列預算撥補勞保基金

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
準總統賴清德。(本報系資料照)
準總統賴清德。(本報系資料照)

準總統賴清德1日指出，未來就任後，會持續透過不同面向的政策，確保勞工的權益，其中包括編列預算撥補給勞保基金，維持制度、穩健運作，將會持續辦理，確保勞工給付權益，以及持續調升基本工資

賴清德今日一早就在自己臉書上發文，首先提到每位努力打拚的勞工，都是台灣最堅實的力量，「今天是勞動節，是勞工年度的重大節日，也是表彰勞動者對社會和經濟的所作貢獻的最好日子」。

賴清德說，數十年來，民進黨一直與勞工站在一起，致力打造尊嚴勞動、友善職場。除了勞工的健康安全、福祉增進、勞動條件改善外，也希望能建構安全的勞工退休生活。

他舉例，像是推動《勞工保險條例》修正，讓中斷六年以上或前一份工作的年資可以被採計，或是推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活。

賴清德說，未來就任後，會持續透過不同面向的政策，確保勞工的權益，包括調升基本工資，自今年1月1日起，每月基本工資已由26,400元調升至27,470元，每小時基本工資，也由 176 元調升至 183 元；制定《最低工資法》，透過今年1月1日最低工資法的上路施行，建構完善的最低工資審議機制，落實政府保障基層勞工經濟生活的承諾。

至於外界關心的勞保基金問題，賴清德也說，今年編列公務預算1,200億元、疫後特別預算100億元，政府也自2020年起迄今已編列總計2,670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。

賴清德說，這幾年經由大家的努力，台灣的民主成就、自由成績得到國際社會肯定，總體經濟的表現也讓國際社會稱羨。未來，承諾會持續打造更友善的勞動環境，例如預計6月開始試辦的彈性育嬰假，未來視試辦情形再擴大，讓年輕家庭在工作家庭之間更平衡；並推動包容性的經濟成長，運用各種政策工具，讓大中小微型企業之外，所有的勞工、弱勢者也能得到政府的照顧，也讓每一位勞工朋友的生活，都能有更好的保障。

最後，賴清德也謝謝所有勞工們，「每一位在工作崗位上為家人、為生活努力打拚的你們，都是台灣最堅實的力量！」

勞保基金 基本工資 賴清德

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