離開台灣金之後有三個新工作 沈榮津成為「三棲」當紅炸子雞

離開公門路途更寬廣，最好的寫照，莫過於請辭台灣金控董事長職務沒多久的經濟部前部長、台灣金前董事長沈榮津。他在離開台灣金之後，總共有三份工作，除了應邀出任東元電機的獨立董事之外，據傳開發金也邀請沈榮津出任副董事長，此外，世界先進已公告他將成為本屆改選的董事候選人，使沈榮津成為「傳產、金融、科技」三棲當紅炸子雞。

對沈榮津來說，離開國營金融機構非但不是職場生命的結束，而是走向個人職涯的另一高峰。公股金融機構的薪水行情，相較於民間金融業本來就以「少得可憐」來形容，身為國營的台灣金控，在公股體系董總裡薪水更是「敬陪末座」，也因此，沈榮津如今一口氣獲得來自傳產、金融業、科技業等三大領域大型集團與機構的邀請，分別出任獨董、副董事長、以及董事的職務，外界估算「沈伯」的身價至少數千萬起跳。

相較於王美花換跑道出任台新金的獨董，過程波折重重，不斷被外界質疑她和夫婿顧立雄的關係會否造成利害衝突，同樣是經濟部長出身的沈榮津，離開公職之後的職場之路則走得平順許多。

來自產業界的多方邀約，可見得超過70歲的沈榮津，不論是高科技或是傳統產業，其業界的人緣頗佳，先後擔任經濟部長、行政院副院長的沈榮津，產業界都認為他是勇於任事的官員，業界若有疑難雜症，「沈伯」總願意幫忙伸出援手解決問題，於是和產業界結下善緣，如今離開台灣金之後的沈榮津，在職場的造化，正印證了古語「人生70才開始」，要邁向職涯的下一個高峰。

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