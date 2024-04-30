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台灣是過勞之島？調查：七成上班族最近一個月曾加班

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為上班族拚命加班示意圖。圖/ingimage
圖為上班族拚命加班示意圖。圖/ingimage

五一勞動節即將來臨，104人力銀行在30日發布「勞工加班調查」，結果發現，七成上班族曾在最近一個月加班，加班時數合計八小時之內最多、占30.3%，其次是合計8~16小時、占14.3%。

加班後，48.1%選擇加班費，15.5%選擇補休，但有14.7%想選加班費、公司希望換補休，另有12.7%公司的加班費或補休制形同虛設、看得到卻吃不到；17.4%「從來不申請加班」、7%「幾乎不申請加班」、8.3%「偶爾申請加班」。

至於沒有每次都申請加班費或補休的原因，38.2%「我的職務是責任制，本來就沒有加班費或補休」，20.7%「我自己不好意思，怕主管或公司覺得我很愛錢或斤斤計較」、15%「我自己太忙，常會忘記申請」、12.9%「公司節約人事成本，暗示我不要申請加班費或補休」。

另，104人力銀行也將於6月15日~6月16日在台北華山舉行2024職涯博覽會，預計將有上百家企業現場釋出上千筆職缺。104人力銀行特別蒐集參展企業的好康福利，比假勤：補班日休假、溫書假、全薪病假12天、撫養未滿10歲子女提早下班；比設施：托嬰中心、單身宿舍；比補貼：購屋利息補貼、夜間計程車資補助，企業人資將會在現場，也歡迎前來談工作。報名2024職涯博覽會：https://tw104.pse.is/5vk2e5

企業超狂福利。 圖／104人力銀行提供
企業超狂福利。 圖／104人力銀行提供

加班費 補休

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