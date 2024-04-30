台灣是過勞之島？調查：七成上班族最近一個月曾加班

五一勞動節即將來臨，104人力銀行在30日發布「勞工加班調查」，結果發現，七成上班族曾在最近一個月加班，加班時數合計八小時之內最多、占30.3%，其次是合計8~16小時、占14.3%。

加班後，48.1%選擇加班費，15.5%選擇補休，但有14.7%想選加班費、公司希望換補休，另有12.7%公司的加班費或補休制形同虛設、看得到卻吃不到；17.4%「從來不申請加班」、7%「幾乎不申請加班」、8.3%「偶爾申請加班」。

至於沒有每次都申請加班費或補休的原因，38.2%「我的職務是責任制，本來就沒有加班費或補休」，20.7%「我自己不好意思，怕主管或公司覺得我很愛錢或斤斤計較」、15%「我自己太忙，常會忘記申請」、12.9%「公司節約人事成本，暗示我不要申請加班費或補休」。