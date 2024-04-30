鄧白氏調查：通膨上升及高利率 五分之一企業投資延遲或取消

美商鄧白氏發佈2024年第二季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)和《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)。本季GBOI為60.2，較上季的57.1上升，顯示全球企業信心增加。《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)為74.9，較上一季水準微幅下降，但較去年同期上升14.6%。

根據本季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)的調查結果，世界各地的製造業者，有望迎來正向轉機。而在本次調查中，企業首次表示對投入成本壓力增加，全球企業財務信心指數維持與上一季同樣樂觀水平，這代表企業雖面對較緊張的財務狀況，但仍有足夠的信心能夠從容地應對。根據調查整體來說，全球企業普遍將「現金流管理」、「增加既有市場成長」、「拓展新市場」，視為未來六個月企業因應重點；「監管變化」與「產業政策與保護主義」則是全球企業未來12個月最主要的兩大風險。

第二季《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)的調查結果，台灣企業樂觀指數與上一季水準持平，微幅下降0.1%。在面臨通膨持續上升及高利率的環境下，影響消費和投資需求，五分之一的企業報告計劃投資延遲或取消，再加上全球地緣政治不確定性和供應鏈中斷對出口動能構成挑戰，企業採取審慎樂觀態度。組成企業樂觀指數的六項參數與前季相比，只有銷售量較上一季增加6.9，以電力及燃氣、用水供應業最樂觀；化學製造業最不樂觀。

BOI調查中各產業樂觀程度，製造業的樂觀指數較前一季提高15%，但仍連續八個季度低於服務業。在製造業中，紡織業在新增訂單量、銷售價格預期方面，最為樂觀；食品及飲料業對新增訂單量、淨利潤、銷售價格表示不樂觀。

此外，與2024年第一季度相比，第二季度大型企業顯得保守，樂觀指數下降了30%，五項參數均下降，但整體樂觀度仍維持在50以上；中型企業的樂觀程度最高，較前一季成長34%；小型企業本季樂觀指數為83.9，較上一季微幅下降0.9%。

針對調查結果，鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，「台灣企業樂觀指數的微幅下降反映了企業對近期增長前景的不確定性，高通膨、高利率和全球需求不確定等因素可能會抑制市場需求和投資活動。全球經濟衰退和地緣政治不確定性增加，讓企業行事謹慎，五分之一的企業將計劃中的投資延遲或取消。此外，四月初發生25年來最強的地震可能會暫時擾亂商業運營，進一步抑制企業樂觀情緒。」

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