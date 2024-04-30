物價漲錢變薄 他靠「這一招」讓薪水爆發式成長70%

「加薪難」是時下上班族最大壓力來源，但30歲的他，則是跳槽外商，薪水爆發式成長70%的成功案例。

30歲的曹先生，30日出席1111人力銀行的「上班族加薪現況暨新政府期待調查」記者會，現身分享自身經驗。

30歲的曹先生，前一份工作任職於本土企業，薪水約3萬出頭，公司沒有定期調薪制度，即使有調，也是只有1%或是調500-1000元，因此待了三年薪資幾乎停滯不前，只有一次因為升遷，從專員升為資深專員因而調漲1000元，由於工作能力備受肯定，後來透過工作場合的人脈介紹，三年前成功跳槽到外商設備商，薪水一下子衝至5萬多元，薪水爆發式成長70%而且公司年年調薪，平均每年調薪3%，表現優異者可調到5-6%，員工福利俱佳。

曹先生擁有多益765分水準，已經高於一般550分的從業要求門檻，加上之前累積幾年的工作經歷，因而能夠順利進入外商公司任職，有感於台灣的資方老闆，不太會主動幫員工加薪，尤其是中小企業，視人力為即戰力，即使公司有賺錢也是進老闆口袋，想要年年加薪、人人加薪根本不可能。

曹先生說，與其等待被老闆看見，倒不如換個舞台爭取曝光，所幸工作能力受到客戶肯定，才能順利轉職，希望520後新政府能積極解決國內低薪問題，不然物價一直漲，錢只會愈來愈薄。

活動現場還有另一位24歲的林小姐，她在某間私立醫院上班擔任醫事放射師，入行的薪水4萬元，再加上輪班津貼等，月薪平均可達5萬元，薪水看似比普通上班族來的高，但在現行的健保制度下，未來沒有太大的成長空間，很難突破薪資天花板。

林小姐說，慶幸自己是在醫學中心工作才有五萬，很多小醫院或診所放射師是沒有這樣的行情， 甚至可能起薪僅三萬多。今年難得遇上加薪潮，公立醫院紛紛宣布全院調薪，因此自家醫院才宣布加薪留人，但調很少僅有底薪4%。

林小姐苦笑，醫事人員薪資很容易就碰到天花板，聽學長姐說，20年來他們的薪水都漲幅有限，醫院每年七月會換一個年度，每增加一年年資點數就會增加，薪水會多一點點，今年僅加薪300多元，少得可憐。與媽媽相依為命的她，租屋居住生活沒有保障，目前計畫開拓財源存錢買房，但因為職業需要輪三班制，實在很難找到適合的兼差工作，只能利用休假時找些臨時工增加收入。

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