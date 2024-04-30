勞動部調查：2023年職場新鮮人平均薪資3.5萬元 比前年多2.9%

勞動部今公布2023年初任人員薪資調查。去年初踏入社會的職場新鮮人薪資平均數為3.5萬元，年增2.9%，其中大學畢業者3.3萬元，研究所則4.9萬元。若以任職行業別來看，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場的受僱人員薪資統計。調查指出，2023年初任人員為15.6萬人，較2022年減少1.3萬人、7.7%，應與青年人口減少有關。

去年的職場新鮮人，以投入製造業、批發及零售業最多，分別占18.4%，醫療保健及社會工作服務業11.8%次之，其餘占比較高之行業包括專業科學及技術服務業9.1%、住宿及餐飲業8.1%、教育業7.8%。勞動部指出，與2022年相較，製造業因受外貿情勢降溫影響，人力任用轉趨保守，導致占比下降3.9個百分點。

初任人員「薪」情部分，調查指出，2023年初任人員月薪平均為3.5萬元，較2022年增加2.9%、1千元。其中，高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.8萬元，大學為3.3萬元，研究所則為4.9萬元；另初入職場以基本工資（2萬6400元）為起薪者占23.4%，較2022年（2萬5250元）減少0.7個百分點。

進一步觀察初任人員任職行業，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之；研究所則以製造業薪資5.7萬元最高、出版影音及資通訊業5.6萬元次之。與2022年相較，大學畢業者以住宿及餐飲業增加6.4%較多，研究所則以批發及零售業增加4.3%較多。

勞動部調查指出，大學畢業的初任人員裡面，薪資平均以就讀醫藥衛生及社會福利領域3.8萬元最高，教育領域3.7萬元次之；研究所以就讀資訊通訊科技領域薪資5.7萬元最高、工程製造及營建領域5.5萬元次之。與2022年相較，大學、研究所畢業者均以就讀服務領域增加5.3%、2.5%較多。

此外，若以薪資中位數來看，去年初任人員薪資中位數3.1萬元，與平均數比值為0.89，勞動部說，薪資中位數與平均數相近，代表同一教育程度之極端高薪者屬於少數;就高低薪資差距倍數觀察，全體初任人員為1.8倍，大專1.6倍，研究所為2.2倍。

調查也指出，2023年初任人員到當年12月尚在職者占近8成，薪資平均為4萬元，較其2022年初任時薪資3.5萬元增加15.1%、5千元，以男性增加16.8%較多，教育程度專科以上畢業者均增逾15%。此外，2022年初入職場時以基本工資2萬5250元為起薪的人數占21.5%，至2023年12月薪資為基本工資2萬6400元的人數占比下降6個百分點為15.5%。

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