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3月製造業景氣轉綠燈 台經院：須留意大陸產能過剩問題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台經院30日發布3月製造業景氣燈號，由於全球主要國家製造業景氣已出現改善，又加上國內製造業受惠於AI及快速運算等新興科技應用需求持續強勁，使得3月景氣信號值由2月的10.41分，增加3分至3月的13.41分，燈號則由代表景氣衰退的藍燈轉為代表持平的綠燈。不過，台經院示警，須留意大陸部分產業產能過剩問題。 圖／台經院提供
台經院30日發布3月製造業景氣燈號，由於全球主要國家製造業景氣已出現改善，又加上國內製造業受惠於AI及快速運算等新興科技應用需求持續強勁，使得3月景氣信號值由2月的10.41分，增加3分至3月的13.41分，燈號則由代表景氣衰退的藍燈轉為代表持平的綠燈。不過，台經院示警，須留意大陸部分產業產能過剩問題。 圖／台經院提供

台經院30日發布3月製造業景氣燈號，由於全球主要國家製造業景氣已出現改善，又加上國內製造業受惠於AI及快速運算等新興科技應用需求持續強勁，使得3月景氣信號值由2月的10.41分，增加3分至3月的13.41分，燈號則由代表景氣衰退的藍燈轉為代表持平的綠燈。不過，台經院示警，須留意大陸部分產業產能過剩問題。

台經院指出，大陸第1季GDP增速雖優於去年第4季表現，但其國內需求仍未回到疫情前水準，需求不振已造成其部分產業產能過剩問題，EIU評估包括鋼鐵、水泥及工程機械等產業所受的衝擊較大，此將導致部分過剩產能轉向出口，加上大陸取消我國部分石化原料等產品關稅減讓，未來也擬取消機械、汽車零組件、紡織等貨品關稅減讓，國內部分傳產貨品可能要面對大陸低價傾銷，或者是大陸產能開出後，影響國內訂單等問題，進而拉長傳統製造業復甦時間，衝擊到我國製造業未來表現，這些將是後續要持續觀察的重點。

台經院表示，整體來看，目前全球製造業景氣已明顯改善。國內製造業受惠於高速運算、AI等新興科技應用需求強勁，貿易、外銷訂單及生產指數等項目增幅皆較2月轉強，尤其資通與視聽產品出口年增率創史上新高外，其餘絕多數產品的出口、生產及外銷訂單年增率表現亦優於2月，加上台股創新高及業者對當月景氣看好比例較上月明顯增加，致3月台經院製造業景氣信號值增至13.41分，從代表景氣衰退的藍燈轉為持平的綠燈，為今年以來第二個綠燈。

若按季觀察，第1季平均信號值為13.22分，較2023年第4季11.48分增加1.74分，燈號在去年第4季為代表低迷的黃藍燈，而今年第1季已轉為持平的綠燈，顯示今年國內製造業表現隨著全球製造業景氣回溫而明顯改善。

只是，各產業的復甦力道仍有落差，主要動能仍來自資通與視聽產品，因今年大型運動賽事包括歐洲足球錦標賽、美洲盃足球賽及巴黎奧運等集中在6-8月舉行，隨著觀賽熱潮加強視聽產品拉貨力道，以及廠商積極發展雲端監控及AI安防等產品所致；而傳產貨品表現雖優於去年同季，但仍有部分產品復甦力道仍偏薄弱。

就細部產業來看，在化學材料業方面，因大陸取消我國部分石化原料關稅減讓，不利於出口，然紅海危機及巴拿馬運河乾旱問題，致北美輸往亞洲的供給量減少，加上第2季起亞洲輕油裂解廠將陸續歲修，下游客戶補貨意願升高，出口增速由負轉正，生產指數減幅亦縮小，推升需求及經營環境等面向指標表現，故3月該產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端資料服務需求增溫，資通與視訊產品出口年增率創史上新高，生產指數增速亦有雙位數成長，推升需求面及原物料投入面指標表現，使得3月該產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。

景氣燈號 製造業

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