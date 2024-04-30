九成二上班族曾遇慣老闆 第一大類型是「不想多請人」

職場上不遇到慣老闆、慣主管的機會似乎很難！根據yes123求職網30日發布的最新調查顯示，有高達91.8%的勞工指出，曾經碰過慣老闆、慣主管，這當中更有94.1%的人透露，因此有過離職念頭。

進一步整理十大「慣上司」類型，在可複選狀況下，前五名依序為：「不想多請人，工作量全給少數員工承擔」(44.1%)、「要求負責與職務無關的公事(雜事)」(43.2%)、「要求加班卻無加班費或補休」(35.1%)，以及「老闆、主管EQ差，經常遭言語霸凌、羞辱」(26.9%)、「碰上不景氣，要求同仁共體時艱，自己卻吃香喝辣」(25.9%)。

其他由「慣上司」引發的「職場狀況劇」，六到十名又分別有：「常常以公司不賺錢當藉口，表示無法加薪、分紅、發獎金」(24.6%)、「下班或放假時，繼續傳訊、傳電郵指示公務」(23.5%)、「朝令夕改，決策過程矛盾，指示前後不一致」(22.2%)，以及「要求把公事帶回家繼續處理」(20.9%)、「把客戶反映放第一位，員工尊嚴不重要」(19.7%)。

自認現職公司「算是」幸福企業的上班族，比例僅佔25.9%；代表其餘的74.1%覺得「不算是」，其中的64.7%甚至還透露，「因此曾經有離職念頭」。

上班族準備迎接「五一勞動節」，其實大家心中的期望也不少。根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，前五大過節願望依序為：「身心健康即可」(56.7%)、「調薪」(56%)、「每天準時下班」(44.2%)，以及「存夠錢，買房子」(36.9%)、「換新工作或轉行」(36%)。

而在六到十名的「職場心願」部分，又分別有：「不要被裁員」(31.8%)、「休假正常」(30.9%)、「下班後、放假時，不用接到直屬上司的電話簡訊」(29.9%)，以及「不會放無薪假」(28.4%)、「存夠錢，結婚生子」(27%)。

有時候也會出現某些「工作驚喜」，或「突發式」的職場情境，讓上班心情大大不同。此次調查發現，在可複選狀況下，上班族認定的「職場小確幸」，前五名依序為：「突然多出一筆獎金或分紅」(70.3%)、「請假、排休沒有被刁難」(52.9%)、「上司今天沒出現在辦公室」(41.9%)，以及「上司突然讚美自己的工作表現」(39.1%)、「同事或上司請吃大餐」(34.8%)。

至於「工作小確幸」的六到十名部分，又分別有：「同事或上司請吃下午茶、點心」(33.7%)、「突然不用加班準時下班」(32.8%)、「宣佈颱風假」(31.9%)，以及「企劃書、提案順利過關，不用修改」(30.8%)、「前一天有睡飽才上班」(26.7%)。

除了短暫的「小確幸」外，勞工朋友更期待享有各種固定的員工福利。像是在可複選狀況下，大家心中最期待的「假別」，前五名依序為：「生日假」(60.2%)、「不用補班假」(53.2%)、「提前返鄉假」(49%)，以及「寒流假」(35%)、「高溫假」(34.1%)。

至於六到十名，又分別是：「連假收心假」(33.2%)、「情緒假」(32.1%)、「面試假」(31%)，以及「搬家假」(22.9%)、「結婚紀念日假」(22%)。

同樣以「勞方角度」觀察，在可複選狀況下，心中最期待的「員工福利」，前五名分別是：「旅遊補助」(32.9%)、「生日禮金」(32%)、「交通車或通勤津貼」(31.1%)，以及「彈性上下班時間」(30.2%)、「員工無息貸款」(26.6%)。

至於六到十名，又依序為：「在家上班」(25.7%)、「員工旅遊」(24.7%)、「每年免費健康檢查」(23.6%)，以及「租屋補助」(22.4%)、「分紅入股」(21.5%)。

解讀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時長導致「五不」的生活窘境：休息不充足、睡眠不夠，以及運動量不足、三餐不正常，還有事業與家庭不平衡。

楊宗斌更呼籲勞工朋友，要以這段「台語俗諺」自我警惕：「賺錢有數，性命要顧！」人生不要只顧著賺錢，卻完全不顧自己的身心健康；要懂得適時釋放職場壓力，人生除了事業外，更要「經營」好家庭關係。

企業主則要將員工當成家人對待，提供安全的職場環境，不吝於增加福利，讓勞資關係更為和諧，同時把每位聘僱者視為人才，而非單純人力，培養而非壓榨。

至於官方部份，楊宗斌也認為，政府除了需要加強勞檢，積極表揚「幸福企業」外，並以租稅優惠政策，鼓勵公司加薪，或與員工定期分享利潤；另一方面透過法規約束，持續解決超時工作、加班費未給付、休假不正常等問題，藉此讓勞工朋友們，在事業與家庭兩者之間，取得平衡狀態。

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