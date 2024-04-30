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家庭財富 最富最貧差66.9倍

聯合報／ 記者陳儷方林海／台北報導
主計總處昨公布一一○年家庭財富分配統計，財富差距倍數從上次調查的十六點八倍擴大至六十六點九倍，顯示台灣貧富差距持續惡化。圖為台北車站周邊的遊民與來來往往的民眾。示意圖。記者林伯東／攝影
主計總處昨公布一一○年家庭財富分配統計，財富差距倍數從上次調查的十六點八倍擴大至六十六點九倍，顯示台灣貧富差距持續惡化。圖為台北車站周邊的遊民與來來往往的民眾。示意圖。記者林伯東／攝影

暌違卅年，主計總處昨天再度公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅七十七萬元，財富差距高達六十六點九倍，與民國八十年的十六點八倍相比，貧富差距呈現惡化趨勢。主計總處國勢普查處長潘寧馨表示，這是高度自由經濟發展的必然結果，與其他國家相比，台灣的財富分配均勻度還是比較高。

貧富差距擴大，政大財稅系教授陳國樑表示，在AI世代下，財富分配不均的狀況可能會更嚴重，政府應該好好思考透過租稅機制調整；台北商業大學財稅系教授黃耀輝也說，政府沒解決低薪問題，財富差距又擴大，會造成年輕人躺平不想努力，若不改善，社會將更不和諧。

主計總處昨天公布一一○年家庭財富分配統計結果，根據家庭收支訪問調查樣本，結合資產與負債大數據，編製家庭資產淨值統計，一一○年平均家庭財富為一六三八萬元，但中位數僅八九四萬元，代表全國半數家庭的資產淨值在八九四萬元以下，半數家庭的財富幾乎只有財富平均值的一半，富有家庭的財富實力大大拉高平均值。

台灣家庭財富以五等分位計數的貧富差距是六十六點九倍，與其他國家相比，台灣的貧富差距低於澳洲（九十三點一倍）、英國（一○九點三倍）、南韓（一四○點一倍）、法國（六二七點四倍）等國。

此外，一一○年財富最高的百分之廿家庭，家庭總財富平均每戶五一三三萬元，占全體比重百分之六十二點七；財富最低百分之廿家庭平均每戶財富僅七十七萬元，該分位組家庭總財富占全體比重僅百分之○點九四，連百分之一都不到。

以數值愈大表示分配愈不平均的吉尼係數來看，潘寧馨說，台灣的吉尼係數是○點六○六，與澳洲的○點六一一、英國○點六二○相當，低於法國的○點六七六、日本○點六七八，德國更高達○點七二七。不過，卅年前台灣的吉尼係數只有○點四七，一一○年增加到○點六○六，也顯示財富分配不均擴大。

對於家庭財富差距倍數從卅年前的十六點八倍擴大至六十六點九倍，潘寧馨指出，不建議將兩次數據結果相比較，因為過去是用調查，如今則是大數據，統計方法應用、資料取得差異極大，相比也會有很大誤差。

台灣家庭財富分配統計 製表／財經中心 圖／聯合報提供
台灣家庭財富分配統計 製表／財經中心 圖／聯合報提供

財富 資產

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