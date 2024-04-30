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台美貿易談判 我爭取農產品輸美

聯合報／ 記者侯俐安李柏澔／台北報導

台美廿一世紀貿易倡議第二次實體會議昨天在台北登場，聚焦勞工、農業、環境等議題。行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，將盡力爭取我國農產品出口美國。

台美第二階段談判去年八月已在華府舉行首次實體談判，第二次實體談判昨起至五月三日在行政院經貿談判辦公室舉行，談判結果預計周五對外說明。

楊珍妮昨會前受訪指出，第一階段談判議題比較容易聚焦，這次進入農業、環境與勞工議題相較困難，因為各國在這三項議題的法制面、實務面、國際面都不同，所以要互相溝通、了解法制面差異；此次談判將檢視第一階段法規執行，拚上半年生效。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，一般而言，雙邊自由貿易協定會談關稅減讓，以及早收清單等，展現雙邊自由貿易的企圖與決心，這次卻只談食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）協定，卻不談關稅減讓、沒早收清單，該倡議幾乎可說都是以「美國優先」為出發點。

徐世勳說，若兩岸ECFA被取消，再碰上「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的全部十五個成員國去年均完成生效程序，台灣農產品未來在大陸市場如何與東南亞的農產品競爭？

此次美方代表團成員約卅人，由負責大陸、蒙古及台灣事務的助理貿易代表麥卡廷領軍，率美國在台協會及相關部會官員來台；台灣由楊珍妮偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會約五十人，與美進行五天談判。

美國在台協會 自由貿易 行政院

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