中火擬新建四部燃氣機組 台中市長盧秀燕直言稍微多了點

台電規劃台中電廠第二期新建燃氣機組計畫，將新建四部燃氣機組、四部地上型天然氣儲槽，台電昨（29）日舉行說明會，台中市長盧秀燕表示，中火已是全國最大電廠，台電要再新增機組「稍微多了點」，國家電力不夠「不能只押在台中」，若要「增氣」一定要「減煤」，希望台電清楚向民眾、中市府溝通。

台電則表示，中火第二期計畫完成後，可增加中火總裝置容量，六部燃氣機組總裝置容量為810萬瓩，將較現行十部燃煤機組共550瓩還要多，等於有能力再增加供電，兼顧減煤並滿足台中用電成長。

台電昨在台中龍井辦說明會，國民黨台中市議員到場拉布條，反對設置天然氣儲槽，表示連同現有、興建、規畫中儲槽已有13座，再新增四座，「一旦爆炸宛如96顆原子彈威力」，將反對到底。

台電中火正興建二部燃氣機組，總裝置容量為260萬瓩，預計2025、2026陸續上線，台電已承諾屆時將拆除二部燃煤機組。

台電進一步規劃再新建四座燃氣機組，四部總裝置容量為550萬瓩，相當於中火目前十部燃煤機組。依照台電期程，2031年7月起逐年新增一部燃氣機組上線，直到2034年7月四部都上線，屆時中火再拆除二部燃煤機組，剩餘六部燃煤機組轉為緊急備用，成為「六氣六煤」的火力發電廠。

盧秀燕昨日受訪表示，中火已是全國最大電廠，不管燃煤或燃氣都是火力發電，燒天然氣比煤電好一點，但都會造成空氣汙染，中火已是全國最大、又是用最汙染的火力發電，先前新增「二氣」拆除「二煤」，還可接受，若要再新增四部燃氣，一定要適度減煤。

台中市環保局長陳宏益說，中火新增燃氣機組環評由中央審理，中市府會在環評程序中，堅持中火總碳排量、汙染排放量不能增加。

中火新增二部燃氣機組時，中市府曾透過「都審」程序技術性卡關，但後來中央直接發放特種建築執照「解套」。中市府內部評估，未來中央可能循此模式發照，中市府將無可置喙之處。

台電副總經理郭天合表示，目前中火十部燃煤機組，僅能供應台中九成電力，新增機組有其必要性；新增四部燃氣機組為高效率新燃氣複循環機組，燃氣機組商轉後，燃煤機組將轉為緊急備用；若天然氣儲槽不足，會增加海運進出，還有戰時封鎖、天候等問題，儲槽設計與安全標準將會嚴謹規畫。（記者劉柏均、陳秋雲、黃寅、洪敬浤、江睿智）

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