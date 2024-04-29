主計總處公布2022年底國富毛額310.61兆元 年增9.20%

主計總處公布2022年底國富毛額310.61兆元，較2021年底增加26.18兆元或9.20%，國富淨額247.14兆元，增加21.72兆元或9.63%，如與2018年底相較，國富毛額計增48.03兆元或18.29%，國富淨額亦增35.73兆元或16.90%。

主計總處表示，2022年底國富毛額資產結構中，非金融性資產毛額256.57兆元或占82.60%，其中生產性資產毛額130.97兆元或占42.17%，受惠於新興科技應用及綠能投資擴展，較上年底增加9.47兆元或7.79%，並以房屋及營建工程增5.25兆元最為顯著。

主計總處表示，非生產性資產毛額125.60兆元或占40.44%，也增4.79兆元或3.96%；金融性資產淨值54.04兆元或占17.40%，主要因股價下跌致外資持有股權市值降低，整體金融性負債減少，年增11.93兆元或28.32%，因增幅顯著高於生產性及非生產性資產毛額，致該二類資產結構比分別年減0.55個及2.04個百分點。

主計總處也說，觀察近5年國富毛額中各類資產結構比，金融性資產淨值自2019年起呈遞減，惟2022年底受股市修正影響，年增2.59個百分點至17.40%；另因企業持續投入房屋及營建工程，致110年底結構比增至22.49%，惟2022年底因金融性資產淨值大幅增加而略降至22.28%；至近5年土地結構比，則自43.58%減至40.18%，計減3.40個百分點。