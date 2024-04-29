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經部：電腦電子光學製品產值連兩年創高 年增率居冠

中央社／ 台北29日電
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

受惠AI商機，國內電腦電子及光學製品業產值2022、2023年連兩年創新高。統計處表示，若觀察美中貿易戰後表現，過去6年製造業產值平均年增3%，電腦電子產品及光學製品業平均年增逾1成，居各產業之冠。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，分析近年電腦電子及光學製品業發展趨勢。

統計處指出，美中貿易戰開打初期，國內電腦電子及光學製品業產值降至2018年的6730億元，但隨廠商提高國內生產比重，以及疫情引燃遠距商機，加上雲端資料服務需求強勁，人工智慧AI等新興科技應用擴展的激勵，產值自2019年起逐年攀升，且2022、2023連續兩年締造新高紀錄，去年產值高達1兆2549億元。

儘管2023年通膨、高利率重挫全球終端消費及企業投資動能，台灣製造業產值年減11.3%，且多數產業呈現衰退，但電腦電子產品及光學製品業逆勢年增8.9%。

進一步觀察美中貿易戰後表現，2018至2023年製造業產值平均年增3.0%，而電腦電子產品及光學製品業平均年增逾1成，居各產業之冠。

統計處表示，受惠台商回台布建高階產能，以及遠距、數位轉型商機，2018至2023年電腦業產值平均年增28.6%，表現明顯優於其他細業。依產品觀察，受惠雲端資料處理及人工智慧應用需求提升，AI伺服器出貨動能顯著成長，讓伺服器產值2023年占比較2017年提升56.5個百分點。

攤開產業與主要貨品出口情形，2018年美中貿易戰使國內生產直接外銷占比加速提升，2023年在伺服器出口推升下，比重繼2022年創下新高後，續創歷史高峰。

統計處指出，電腦電子產品及光學製品業對美國出口因台商將部分產能移轉回台，加上AI商機推升美國對台釋單，2023年對美出口占比較2017年提高18.6個百分點，對中國大陸則相對下降14.1個百分點。

統計處表示，資料處理中心需求持續，挹注國內伺服器出口成長，其中美國是最大出口市場，2023年急速揚升至73.0%。

若觀察美國伺服器進口市場，2023年台灣居美國進口市場第2，近6年提升18.6個百分點；墨西哥是美國伺服器主要進口來源，比重約7成，而中國大陸則下滑17個百分點，排名降至第5。

伺服器 美國 貿易戰

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