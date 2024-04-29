BCG：台廠全球布局靠 AI 助攻 可望提高20%生產效率

全球製造業面臨日益複雜的環境—經濟與地緣政治的不確定性、永續法規要求、供應鏈重組壓力、人才短缺，而AI等先進技術蓬勃發展，不但有助於企業正面迎戰這些難題，更有機會創造新的價值。波士頓顧問公司（BCG）以其協助企業運用製造業AI（MFG AI）解決方案的經驗指出，台灣的製造業處於關鍵轉折點，一方面亟需跳脫低毛利的困境，一方面在地緣政治環境下，面臨產能移轉及重新布局的壓力，以及隨之而來的人才管理議題，若能以AI賦能製造業，可讓工業生產提高效率，將是台廠布局全球時的重要助力。

根據BCG與世界經濟論壇（WEF）共同出版的《把握工業領域AI革命新契機》白皮書指出，AI技術是製造業轉型的一大重點，成功應用的企業可讓工業生產突破生產瓶頸，提高20%的生產效率，但多數企業因組織與技術上的不足，仍苦於無法達成AI導入的預期目標，只能「望AI興嘆」。

台廠面臨的AI技術轉型，與世界趨勢相符。BCG根據AI應用的成熟度和創造的價值，將製造業的數位化定義成四個階段，分別是聯網數據基礎（AI 0.0）、數位流程賦能（AI 1.0）、針對營運需求提供進階分析協助（AI 2.0）、進階自動化及閉環控制（AI 3.0）。

根據BCG專家觀察，多數電子製造商達到了第二級的AI 1.0，但台廠AI 2.0以上的部署仍不全面，導致難以與對手拉開差距。 BCG董事總經理暨合夥人、BCG大中華區營運專項共同負責人陳美融表示：「現在晉升到 AI 2.0的企業只佔3%至5%，約八成五都還停留在 AI 0.0的階段。但其實AI技術快速成熟，從 AI 1.0進階到 AI 2.0，有機會在三年內達成。」

在BCG與WEF的調查中，製造業高階主管也將AI和生成式AI列為最有機會顛覆產業的科技。面對生成式AI的熱潮，BCG提醒，生成式AI的潛力不限於ChatGPT， 但生成式AI亦不會取代傳統AI和現有的工業控制系統。許多既有的AI技術在製造業的應用已經成熟，在講求精密度的生產環境中，在異常檢測、生產分析、參數調整優化等場景使用生成式AI並不划算。

現階段，生成式AI能夠生成內容的特性，使其在輔助系統、推薦系統、自主系統上可以有很好的使用案例，能發揮相輔相成的作用，為邁向「未來工廠」鋪路。

BCG董事總經理暨資深合夥人、BCG X大中華區負責人魏傑鴻（Jeff Walters）建議，針對已經成熟的AI技術，如機器學習和深度學習，企業應打造高價值的應用場景並熟練使用，最大化AI的效益；針對生成式AI，則應盡快開始做試點嘗試，提前布局。

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