主計總處公布國富統計及家庭財富分配統計結果 吉尼係數為0.606
行政院主計總處下午公布111年國富統計及110年家庭財富分配統計結果。由國勢普查處長潘寧馨主持記者會，會上統計結果，其中111年底國富毛額310.61兆元，較110年底增加26.18兆元，達9.20%，而110年底家庭財富吉尼係數為0.606，低於澳洲、英國、日本、法國、德國。
潘寧馨表示，111年度各項經濟活動部門淨值中，以家庭部門占比64.37%為最高，達159.08兆元，較110年底減少4.53個百分點，另外110年底家庭財富第五分位組平均每戶5.133萬元，該分位組家庭總財富佔全體之62.68%與南韓、英國、澳洲相當，若以佔全體之0.94%之第一分位組來看，每戶平均77萬元，高於韓、法、英、澳等國。
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