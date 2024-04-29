落實增氣減煤 台電說明台中電廠二期新建燃氣機組計畫

台電公司為配合國家擴大天然氣政策，規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，29日假台中市龍井區麗水里民交誼中心前籃球場舉辦環境影響說明書公開會議，強調落實增氣減煤，穩健朝減碳減汙目標前行。

台電表示，台中電廠規劃新增4部燃氣機組，搭配最新汙染防治設備，並規劃於台中港接收站區的預留空地，增設4座容量16萬至18萬公秉的地上型天然氣儲槽，確保新燃氣機組用氣無虞。

台電說明，為配合政府能源政策，擴大天然氣使用及逐步降低燃煤發電的比例，台電公司規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，設置4部總裝置容量550萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組。

待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組即可逐步除役轉為轉緊急備用，以達成立法院主決議要求2035年「中火以氣換煤」的目標，落實增氣減煤。

台中電廠推動環保設備改善近年已減煤600萬噸、空汙排放量減排近七成，此計畫搭配最新汙染防治設備，全廠空汙排放將可再進一步減量，對空氣品質具有正面效益。至於民眾所關心的增設儲槽議題，係為確保供電穩定及天然氣安全存量所需。

台電公司強調，將以安全、嚴謹的程序，執行台中電廠二期新建燃氣機組計畫，並期盼透過此次公開會議，與民眾周詳說明全案施行的目的與開發內容，化解相關疑慮，並聆聽民眾寶貴建議，計畫完成環境影響說明書後，將提送環境部審查。

台中市議會今天進行定期會財政經濟業務質詢，市議員陳廷秀關心台電要在中火興建4部燃氣及4座儲氣槽。

副市長黃國榮說，中火目前有10部燃煤機組，而燃氣機組發電功率比燃煤機組大，一部燃氣機組可以替代超過兩部的燃煤機組，市府站在減少空汙、減少燒煤的立場，支持以氣換煤。

他說，市府與台電洽談未來計畫達成協議，增加2部燃氣機組後，應拆除2部燃煤機組；未來台電若再增建燃氣機組，應再適度減少燃煤機組。

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