勞保年金債台高 藍委籲提高雇主提撥

實質薪資持續下滑、勞保年金也債台高築！國民黨立委李彥秀29日於記者會提出呼籲，勞保應提高雇主的提撥比例，且每年固定撥補勞保年金，更盼明年五一勞動節能訂為國定假日。包括護理、客運業與消防產業等勞團代表們也到場提出訴求，尤其要重視產業缺工的議題。

李彥秀向準總統賴清德提出呼籲，一、以鼓勵機制，提高雇主的提撥比例，俾落實準總統賴清德選舉的承諾；二、負債高昂的勞保年金應固定撥補；三、勞退基金最後給付的責任應由政府負責；四、五一勞動節落實全國放假。

雇主提撥、固定撥補

李彥秀表示，這幾年實質薪資倒退，全部被通膨吃掉了，「隱形貧窮」的問題愈來愈嚴重。她進一步說，各行各業更面臨到缺工的議題，工作責任也愈來愈重，這已經成為勞工最嚴重的問題。

她說，2021年受雇人員的報酬佔GDP的比例創下10年來新低，意味著經濟成果大多數被資方拿走了，加上勞保年金負債高達13兆，國人平均為勞保背債56萬元。

護理、消防都喊苦

台北企業總工會理事長高令國也提出，政府應正視汽車客運業缺工的問題，駕駛面臨乘客投訴的龐大壓力，家長也不願意孩子投入客運業；同時在未來淨零的趨勢下，應儘速研擬策略，應對電動公車充電的問題。

針對血汗護理的狀況，台灣護理學會榮譽理事長王桂芸指出，護理師人力嚴重短缺，主要原因之一就是薪資福利不足。她指出，政府應設法讓領有執照的護理師回歸職場，透過改善工作環境、檢視健保總額給付制度等。

台北市消防人員退休協會會長謝景旭說，消防人員碰到低薪、過勞的狀況，盼未來能補足消防人力，並參照國外的工作細項，盤點現行法規，確保消防工作人員安全保障。

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