引導土地利用 國土署預告土地使用管制規則

國土計畫將於明年4月30日正式上路，為利新制實施後，民眾土地利用有所依循，內政部國土管理署日前預告「國土計畫土地使用管制規則」草案。

國土管理署表示，國土計畫土地使用管制方式，是依照各級國土計畫指導所劃設之國土功能分區及其分類，訂定不同的容許使用項目及使用強度，以引導土地有序利用、資源特性、使用現況及發展需求進行使用，至於民眾已依區域計畫法取得的合法土地使用權利，未來新制上路後均會保障。

現行土地要開發利用多透過變更使用分區或使用地，申請程序及書件繁雜，國土署指出，未來各國土功能分區及其分類下有多元的容許使用項目，讓民眾透過更為清楚簡便之免經申請或應經申請方式進行使用，如使用性質特殊或達一定規模者，則須另循使用許可程序辦理。

另外，針對近期民眾關心的原住民族土地使用管制部分，國土署也將協同原住民族委員會訂定「原住民族土地使用管制規則」草案，依據其傳統慣習、特殊土地利用需求等另外訂定；同時也提醒直轄市、縣市政府也可就轄區發展所需，來擬定因地制宜的土地使用管制規定。

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