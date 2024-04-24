漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

台南市太陽能光電發展迅速，光電裝置容量全國第一，發電量也提前達標，但沒限制開發也遭受批評，認為破壞環境，影響居民生活；議員昨指出，許多漁電共生場假養殖真種電，稽查時買魚蝦來放，製造養殖假象，並指業者到山區掠地要種電，連納骨塔都不放過，要求總量管制。議員跨黨派連署提案，暫停地面型光電申請。市府表示，會嚴格審核，並落實稽查。

台南市經發局長林榮川昨在議會專案報告中指出，推動台南為陽光電城已邁入三點零，也啟動查核嚴格把關，目前台南的光電裝置容量為全國第一，預估發電量五四點三八億度，吸引投資近二九五五億元，可供一五五點二萬戶家庭用電，能源自主率百分之廿五。現優先推動屋頂型光電，規範八○○ＫＷ用電大戶要設置太陽光電。

但與會議員對光電發展砲聲隆隆，多名議員都要求總量管制，指市府大力推漁電共生，但實際上許多都是「真種電假養殖」，等有人要稽查時買魚蝦來放，或買魚來充當收成。

議員蔡育輝、尤榮智說，為了搶食太陽光電利益，台南發生震驚全國的八八槍擊案，市民心生恐懼；為了推廣綠能，自然景觀破壞嚴重，連柳營納骨塔也設置太陽光電板。現在草魚愈來愈小隻，價格卻愈來愈貴，因為都在漁電共生，草魚數量愈來愈少。且民生用水灌溉用水竟然也種電，烏山頭水庫種電面積居然高達十一點五公頃。

議員陳秋宏、黃麗招指目前申請施作中的漁電共生逾四七○案，要求市府嚴格審核及稽查，不要被騙；議員周嘉韋提案暫停止全市地面型光電案申請，包含台六十一線以西及以東，通盤檢討與規畫，防止惡意謀利者後再開啟審查，獲得跨黨派議員卅多人連署。

議員周奕齊指業者從海濱轉向到山區掠地要種電，更讓人擔心，是否會不法掩埋廢棄物再種電；陳碧玉等也批評，蓄洪池、公園被種電，景觀遭破壞，發展綠能是好意，卻因沒節制種電，民怨四起。

台南市議會昨決議，建請市府盡速協調中央能源主管機關，提出太陽能光電區域開發總量的管制辦法，並請中央確實檢討能源用地，勿壓縮農漁用地，不能再由市場機制主導光電的發展，致使空間失衡狀況更加劇烈。

議會建議市府應嚴格查核案場，避免假養殖真種電弊端；其他類型案場，也應加強稽查是否有非法傾倒、掩埋廢棄物等違反申請目的情形，如有即應依法令程序廢止執照。

市府表示，將加強宣導，部分計畫中的蓄洪池種電已取消，會對各光電申請案嚴格審核，防止真種電假養殖，以及破壞環境的行為。

商品推薦