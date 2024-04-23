新內閣人事有進度 鄧振中將留任政委

準行政院長卓榮泰內閣成員再曝光，傳出現任政務委員、經貿談判辦公室總代表鄧振中將留任政委，繼續負責台美21世紀貿易倡議、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等對外經貿談判重任。

另外，卓榮泰今（23）日將召開記者會宣布新一波內閣人事。據悉，今日可望公布財政部長莊翠雲留任、新任主計長陳淑姿等女性內閣成員。

新內閣人事一波又一波。據悉，卓內閣已內定鄧振中留任，而前衛福部長陳時中也將入閣擔任政委，同時國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、工程會主委陳金德都將兼任政委。

鄧振中在520後，同時繼續擔任行政院經貿談判辦公室談判總代表，主因台美21世紀貿易倡議許多內容仍進展到一半，鄧振中留任可繼續完成未竟之功，讓第二階談判順利邁進。

針對台美21世紀貿易倡議進展，鄧振中過去曾表示，雙方談判人員皆已有往來，台灣希望能夠加快，不希望進度耽擱。

同時，台灣加入CPTPP等對外經貿談判也已醞釀多時，過去皆由鄧振中帶領團隊在各大國際場合傳達台灣聲音，他的留任並不讓人意外。

新內閣將於520上任，截至目前，除內閣三長卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫外，已正式公布的閣員包括經濟部長郭智輝、金管會主委彭金隆、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、數位發展部長黃彥男、內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、環境部長彭啟明、勞動部長何佩珊、衛福部長邱泰源、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠等。

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