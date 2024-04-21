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台電總經理請辭 藍轟：王美花、曾文生才該辭

聯合報／ 記者屈彥辰歐陽良盈黃婉婷／台北報導
停電事件頻傳，台電總經理王耀庭引咎辭職，藍委質疑，王耀庭不該請辭，該請辭的是經濟部長王美花（右）和台電代理董座曾文生（左）。本報資料照片
停電事件頻傳，台電總經理王耀庭引咎辭職，藍委質疑，王耀庭不該請辭，該請辭的是經濟部長王美花（右）和台電代理董座曾文生（左）。本報資料照片

停電事件頻傳，台電淪眾矢之的，總經理王耀庭引咎辭職。國民黨、民眾黨立委齊轟，錯誤能源政策未調整，多換幾個總經理也沒用。國民黨立委洪孟楷表示，台電內部人員向他爆料說，台電處境如每天走鋼索，走鋼索的人每天膽戰心驚，因面臨缺電危機。

國民黨、民眾黨立委皆認為，停電一事，錯不在王耀庭，而在錯誤的能源政策。洪孟楷表示，錯誤能源政策不改，台電換一百個總經理都無濟於事，犧牲優秀文官，民進黨政府情何以堪？

執政黨立委則是為王耀庭抱屈，民進黨立委蔡易餘、林岱樺說，王出身基層，是熟稔供電議題的專業經理人，對台電運作功不可沒，震災後也用最大力氣調度，讓整體供電能維持企業、民生正常生活運作，支持經濟部慰留，別讓天災成為優秀人才流失的理由；民進黨立委賴瑞隆喊話，在野黨應理性討論電力問題，別因政治角力讓政府耗損優秀文官。

國民黨立委王鴻薇質疑，連續停電完全是台電的過錯嗎？民進黨談電力韌性，花四五○○億元，不曉得電力韌性在哪裡？台電不論是總經理、專業人員等人請辭，只是錯誤能源政策的代罪羔羊。

「該走的人賴著不走」，國民黨立委許宇甄說，王耀庭不該請辭，應留下來善後，該請辭的是經濟部長王美花和台電代理董座曾文生。

民眾黨也罵聲連連，民眾黨立委黃國昌說，可體會王耀庭心情，民進黨以政治凌駕專業，藉以把持國營事業、榨取國家資源圖利自己派系，若繼續執意而為，只會讓更多戮力從公的文官心寒離開。

民眾黨立委吳春城表示，民進黨政府的能源政策再不調整，換掉再多台電總經理甚至是經濟部長皆無濟於事。民眾黨立委林憶君認為，王耀庭選在此時請辭，不等五月廿日後，是不願替錯誤的能源政策背黑鍋，該請辭的是綠能決策錯誤的政務官。張啟楷也說，向企業購電不能變常態。

執政黨立委為王耀庭抱屈，蔡易餘、林岱樺指出，王出身基層，是熟稔供電的專業經理人，震災後也用最大力氣調度整體電力，讓企業、民生維持正常運作，支持經濟部慰留，別讓天災成優秀人才流失的理由。

台電 民眾黨 民進黨

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