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520前出招 陸認定台聚碳酸酯有傾銷 今起徵稅

聯合報／ 記者陳宥菘黃婉婷／綜合報導
大陸商務部19日宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。美聯社
大陸商務部19日宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。美聯社

大陸商務部昨宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，將根據「反傾銷條例」第卅八條的規定，自二○二四年四月廿日起，對被調查產品徵收最高百分之廿二點四反傾銷稅。

行政院發言人林子倫昨表示，政府都有掌握相關情形，並透過管道協助業者，將影響降到最低，大陸作法無助兩岸正常貿易往來，也對台灣業者不公，呼籲對岸回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。

大陸商務部昨天在網站發布「關於原產於台灣地區的進口聚碳酸酯反傾銷調查最終裁定的公告」，內容指出，二○二二年十一月卅日，商務部決定對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。

這是大陸第一起對台灣輸入商品進行的反傾銷調查，此外，聚碳酸酯屬於ECFA（兩岸經濟合作架構栛議）早收清單項目，更引起大陸變相取消ECFA早收紅利，甚至是取消ECFA的討論。

公告指出，二○二三年八月十四日，調查機關發布初裁公告，初步認定被調查產品存在傾銷。現本案調查結束，調查機關最終認定，調查產品有傾銷，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

根據公告，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學股份有限公司將被課徵百分之九反傾銷稅，奇美實業股份有限公司、奇菱科技股份有限公司將被課徵百分之十二點二反傾銷稅，其餘台灣公司將被課百分之二十二點四反傾銷稅。

根據台灣海關資料顯示，去年出口至大陸的聚碳酸酯約八點三億美元，是我聚碳酸酯第一大市場，占比約百分之七十八點五。

反傾銷 大陸商務部 科技股

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