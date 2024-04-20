準勞長喊話 勞保不會倒

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副秘書長何佩珊說，勞保累存餘額已破兆元新高，因此「只要政府在，勞保不可能倒」。 圖／聯合報系資料照片
行政院副秘書長何佩珊說，勞保累存餘額已破兆元新高，因此「只要政府在，勞保不可能倒」。 圖／聯合報系資料照片

新一波內閣人事，勞動部長由行政院副秘書長何佩珊接任，外界關心未來她將如何處理勞保年改議題，何佩珊說，勞保累存餘額已破兆元新高，因此「只要政府在，勞保不可能倒」，未來將持續發展經濟，稅收持續創高，更有能力挹注勞保。

勞保年改議題一直是外界關心議題，未來的勞動部長也勢必要面對到此議題，何佩珊表示，因為她還在現任團隊，執政團隊在蔡總統領導下，展現在對勞保財務的改革。

何佩珊表示，從2020年到2024年政府對勞保已經挹注2,670億，勞保基金的財務達成1,100億的收入，這是史上前所未有的。截至3月勞保累存餘額已破兆元新高，「只要政府在，勞保不會倒」。

何佩珊 勞保基金 勞動部

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