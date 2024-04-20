準環境部長彭啟明：碳費非對企業拔毛
對於碳費議題，準環境部長彭啟明昨（19）日指出，收碳費不是從企業肥鵝上面拔毛，主要目的還是要減碳，對於目前的政策方向是支持的，未來也會採取數位及綠色轉型雙軌並進的方式。
彭啟明昨日出席內閣人事公布記者會時指出，他的專業是只有氣象預測分析，還包括氣候變遷與淨零，他已經參加聯合國氣候變遷會議11次，全世界都在面對淨零碳排，身為環保人士，希望讓台灣達到淨零碳排的目標。
回應碳費議題，彭啟明說，碳費的收取是為了減碳，有留意到環保團體與工商團體，對於未來的碳定價走向還不是相當明確，目前環境部的政策方向，自己是相當支持，未來上任後也會採取開放政府的方向，多方聆聽意見。
彭啟明強調，碳費的收取也不會是從企業肥鵝上拔毛，我國需要一個明確的減碳的碳定價路徑，讓大家覺得減碳是必須的、必要的。
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