雲豹能源打造性別平等職場 展現綠能新女力

雲豹能源總經理趙書閔今（19）日出席「2024人才論壇—AI賦能、人才永續」實體研討會，以女性企業家身份，分享集團如何打造「綠能、女能、你也能」性別平等職場環境，展現綠能新女力、發揮永續影響力。

趙書閔表示，女性在全球綠能科技產業皆面臨性別刻板印象、缺乏友善職場環境問題，導致女性在職場上相對弱勢，反觀雲豹能源有近五成女性員工，重視職場性別平等，不僅提供彈性工時與家庭照顧假等友善措施，更鼓勵女性員工參與多元培訓計畫，享有升遷管道及參與決策領導平等機會，透過這些女性主管重視傾聽與溝通、高度使命感、與細膩思量等特質，讓企業邁向健全運作，加速事業版圖拓展效率。

截至2023年底，雲豹能源員工總數為118人，女性員工占比為48%，高於國際再生能源總署（IRENA）統計全球再生能源女性全職人員32%比例。此外，企業協理級以上女性高階主管比例達30.8%也優於同業、科技以及傳產業別，顯見本公司近年致力職場性別平等成果斐然。

趙書閔也分享自身創業故事，自台大圖書資訊系畢業，曾於知名會計事務所擔任審計部及稅務部經理。2016年加入雲豹能源，便發揮亮眼財務專長與邏輯清晰的組織決策力，建立企業組織管理制度，在公司邁向IPO組織調整之際獲拔擢為總經理，打破「男理工、女人文」既定印象，成為國內綠能產業具影響力的女性企業家。

她強調，雲豹能源長期以來致力於推動ESG永續發展，落實多元平等共融職場環境，鼓勵更多女性投入永續發展領域，展現新一代綠能新女力。

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