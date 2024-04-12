全球2023年出口排名 台灣位居世界第16

財政部昨（11）日表示，全球2023年受制於通膨壓力與升息，主要國家經濟成長普遍減速。台灣出口為4,324億美元、占全球比重1.8%，向前一名擠下俄羅斯，來到世界排名第16。

據世界貿易組織（WTO）最新公布統計，去年全球出口總值23.8兆美元，較2022年減少4.6%，仍以中國大陸居首，出口3兆3,800億美元、占比14.2%；美國為第二，2兆195億美元、占8.5%；其次依序為德國7.1%、荷蘭3.9%、日本3%。

亞洲鄰近國家中，南韓出口6,322億美元，占比2.7%，排名向後兩名來到第八；香港出口5,739億美元、占2.4%，排名仍為第十；新加坡前進一名來到第15，台灣世界排名第16。

財政部表示，觀察去年主要經濟體出口全球占比消長，大陸、日本、南韓及香港出口占比均與前年持平，德國、美國分別上升0.4與0.2個百分點，台灣則是下降0.1個百分點。但若與十年前相比，大陸因擁有全球製造業供應鏈之相對優勢、持續加強產業升級及融入區域經貿整合，占比仍增加2.6個百分點，台灣與美國同樣也是增加0.2個百分點。

另外，全球2023年進口總值24.2兆美元，減少5.7%，前五大進口國為美國、大陸、德國、荷蘭及英國，香港與南韓分列第九、十，新加坡第17，我國進口3,514億美元，全球占比1.4%，被沙烏地阿拉伯、波蘭、瑞士、土耳其擠下至第21名。

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