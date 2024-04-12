美國超車大陸 躍我最大出口市場

彭博資訊分析最新數據後指出，美國2003年來首度取代中國大陸，成為台灣最大出口市場。彭博資訊評論指出，雖然台灣前總統馬英九與大陸國家主席習近平日前會面時強調兩岸一家親的觀點，但貿易數據卻透露截然不同景象。

台灣3月對美出口金額較去年同期成長65.7%到91.2億美元。對大陸出口僅成長6%到79.9億美元。2003年年中以來，大陸一直是台灣最大出口地。

台灣對美中出口額

不過根據財政部的統計，其實去年12月起台灣對美國出口規模就已超過大陸（不含香港），至今年3月已連續四個月，且兩者差距呈擴大趨勢。財政部官員解釋，主因AI商機，從去年7月起帶動我國對美出口資通與視聽貨類產品增溫，是對美出口擴增主要原因。

不過，大陸降到台灣出口市場第二名，是因為只計算了直接出口大陸的貨物。若合併計算對大陸和香港的出口額，大陸仍是台灣最大海外市場，儘管與美國差距正迅速縮小。

財政部官員表示，過去統計時通常是將大陸與香港合併計算，因為不少貨類如電子零組件主要透過香港轉進大陸，兩地區合併計算較為合理。如果將大陸與香港合併來看，今年3月對陸港出口值為127.2億美元，仍為台灣最大出口市場。

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