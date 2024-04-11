家登集團家碩未來成長性可期 董座談競爭力
家登（3680）集團旗下家碩預定4月15日舉辦上櫃前業績發表會，家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，11日受訪並提到家碩未來的成長性與競爭力。
外界關注家登與家碩差異，邱銘乾回應說，二者是印表機與墨水夾的概念，光罩沒辦法單獨存在，為了控制 AMC 需要長期在超潔淨氣體當中，家碩主要是大福與村田合作，在美國有單獨的備援結構。
在美國布局方面，邱銘乾指出，德鑫半導體或家登短期沒有在美國設生產計劃的想法，目前是希望大家合作開拓市場，沒有製造的能量，但提供服務的能量，是銷售與服務的延伸，德國的規劃也是如此，家登會布局但仍看客戶後續發展規模。
家登先前已攜手包括迅得、濾能、科嶠、意德士、聖凰、奇鼎、微程式等聯盟公司成立德鑫半導體控股，並由德鑫持有家登美國子公司49%股權，邱銘乾指出，半導體十小福的聯盟主要是希望由這個平台以大帶小開拓美國市場。至於日本方面則評估由聯盟夥伴帶頭由夥伴在日本主導，細節尚未定案。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬
▪ 高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言