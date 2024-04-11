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家登集團家碩未來成長性可期 董座談競爭力

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
家登董事長邱銘乾（左2）。記者尹慧中攝影
家登董事長邱銘乾（左2）。記者尹慧中攝影

家登（3680）集團旗下家碩預定4月15日舉辦上櫃前業績發表會，家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，11日受訪並提到家碩未來的成長性與競爭力。

外界關注家登與家碩差異，邱銘乾回應說，二者是印表機與墨水夾的概念，光罩沒辦法單獨存在，為了控制 AMC 需要長期在超潔淨氣體當中，家碩主要是大福與村田合作，在美國有單獨的備援結構。

在美國布局方面，邱銘乾指出，德鑫半導體或家登短期沒有在美國設生產計劃的想法，目前是希望大家合作開拓市場，沒有製造的能量，但提供服務的能量，是銷售與服務的延伸，德國的規劃也是如此，家登會布局但仍看客戶後續發展規模。

家登先前已攜手包括迅得、濾能、科嶠、意德士、聖凰、奇鼎、微程式等聯盟公司成立德鑫半導體控股，並由德鑫持有家登美國子公司49%股權，邱銘乾指出，半導體十小福的聯盟主要是希望由這個平台以大帶小開拓美國市場。至於日本方面則評估由聯盟夥伴帶頭由夥伴在日本主導，細節尚未定案。

半導體 家登 美國

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