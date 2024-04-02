採購稽核小組考核成績出爐 中央地方13單位列優等

行政院公共工程委員會2日公布112年政府採購稽核小組績效考核結果，計有衛生福利部等七個部會及新北市等六個地方政府的採購稽核小組名列優等。工程會指出自2019年起推行全生命週期採購稽核監督重點，已展現成效，未來除加強採購程序稽核外，更要對實體內容檢查，以落實表裡務實的採購稽核。

工程會說明自2019年起，將稽核方向從以往採購程序面逐漸調整至整體採購效益，檢視2023年績效考核結果，部會及地方政府各採購稽核小組在稽核品質及效果方面都有精進，且大部分採購稽核小組之稽核內容除涵蓋招標、審標、決標之採購程序外，對驗收、履約管理、營運管理等階段之缺失亦有提出稽核意見，符合全生命週期的採購稽核重點方向。

工程會主委吳澤成表示，採購稽核機制的目的是在於透過稽核監督手段，協助機關依法辦理採購，導正不當之採購行為，營造公開、公平的採購作業環境。期盼藉由每年各稽核小組的評比，帶動稽核工作持續精進，發揮效果，進而提升政府採購的品質與效率。

目前有15個部會及22個地方政府設立採購稽核小組。112年考核結果列為優等之部會採購稽核小組包括衛生福利部、財政部、國軍退除役官兵輔導委員會、經濟部、海洋委員會、內政部及環境部，地方政府則有新北市、桃園市、台北市、台南市、台中市及花蓮縣列為優等。

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