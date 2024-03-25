電價、升息衝擊下 台經院：今年經濟成長仍能保三

「電價調漲、央行升息的影響沒有預期來得大，今年經濟成長預計仍能保三！」台經院主任孫明德25日於記者會指出，台灣景氣股市相當熱絡，升息主要還是煞車與示警作用，對經濟衝擊不大。台經院助理研究員分析方俊德分析，多數住戶與小商家電價調幅小於5%，民眾負擔、轉嫁成本空間都不大。

電價衝擊比預期小

經濟部日前宣布4月1日起平均調漲電價11%，外界擔憂，電價調漲不單是電費問題，更會在各行各業產生連鎖效應。央行也宣布升息半碼，以減緩電價調整與通膨預期心理的影響。

對此，台經院助理研究員方俊德指出，過去歷經幾次電價調整，對每月用電500度以下的住家或1500度以下的小商家，都沒有調整價格。此次出現電價全面調漲的態勢，台經院就針對物價影響進行模擬評估，假設電價全面調漲10%的話，物價指數CPI估計將增加0.4%。

他分析，但從這次電價調漲的結果來看，影響不會比想像中來得大，因為約9成的住宅用戶漲幅僅在5%以下，沒有比當初模擬的10%來得高；且電費在家庭消費支出僅占0.2%，所以對民眾的影響還是比較小的。

經濟成長仍保三

至於外界擔憂商家因為電價成本上漲，而轉嫁到商品價格，方俊德說，因為用電量較低的商家漲幅也沒有預期來得多，六成小商家僅漲3%、兩成漲了5%，預計可能轉嫁的成本幅度也會比預期來得少。同時，產業用電也有考量到用電量衰退的問題，預計電價調漲的影響幅度不會比預期中來得大。

至於央行升息的影響，台經院主任孫明德指出，從台灣股市的熱度就可以看出，台灣利率長期偏低，市場景氣相當活絡，所以這次升息半碼，如同是杯水車薪，主要還是踩煞車跟宣示的作用。他結論說，所以電價調漲與央行升息對經濟實際影響並不大，台經院預估今年經濟成長仍可以「保三」。

房市買氣不會驟降

針對房市狀況，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，因為基期偏低、今年經濟指標好轉與半導體業者廠房投資，都帶動附近房市成長，今年1、2月房市數據成長亮眼，如六都1到2月房產交易量年增近四成。

她指出，央行宣布升息半碼，未來貸款1000萬、30年期償還的房貸族來講，每月負擔增加631元，但政府的新青安政策承諾補貼利率，所以房貸利率還會維持低檔，持續刺激首購族置產。劉佩真也指出，預計今年科技產業投資狀況持續熱絡，帶來房市刺激的效果，預計央行升息不會造成房市買氣驟降的態勢。

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