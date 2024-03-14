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統一投信：台股第2季三重利多 瞄準四大亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信發布今年第2季投資展望表示，台股首見2萬點，短線震盪在所難免，但長線受惠「通膨趨勢向下、經濟展望上修、AI應用逐漸發酵」等三重利多加持，有利多頭持續維繫人氣。台股示意圖／聯合報系資料照片
統一投信發布今年第2季投資展望表示，台股首見2萬點，短線震盪在所難免，但長線受惠「通膨趨勢向下、經濟展望上修、AI應用逐漸發酵」等三重利多加持，有利多頭持續維繫人氣。台股示意圖／聯合報系資料照片

台股從去(2023)年11月開始放膽高飛，指數一路看回不回，迭創新高，在今年3月8日更登高2萬點。統一投信發布今年第2季投資展望表示，台股首見2萬點，短線震盪在所難免，但長線受惠「通膨趨勢向下、經濟展望上修、AI應用逐漸發酵」等三重利多加持，有利多頭持續維繫人氣。選股看好AI商機、半導體、消費觸底回溫商機、重電等四大投資亮點，投資人可善用定期定額投資台股基金，搭上台股2萬點多頭行情、與AI長線商機。

統一投信表示，美國通膨壓力減緩，1月CPI年率從3.4%降至3.1%，1月核心CPI年率維持3.9%，顯示通膨持續下行，有助聯準會醞釀下半年降息節奏。此外，台美GDP成長率表現不俗，在聯準會升息21碼後，美國2023年GDP成長2.5%，今年仍有機會高於2%；而台灣2023年GDP為1.4%，但主計處預估今年GDP為3.43%，較11月底預測3.35%上修0.08個百分點，為近3年最佳表現，在景氣落底後，台股景氣回升行情可期。

除了基本面「有基之彈」，Fed今年啟動降息趨勢大致底定，利率由中性轉向寬鬆，且美國適逢總統大選，政策作多，皆有利股市投資氣氛，為股市增添上漲動能，資金面可望大開熱錢派對。

選股策略上，統一投信看好四大投資方向，首先是「AI商機」，AI技術已開始成為提升企業效率和獲利的關鍵因素，其影響力將可媲美新工業革命，包括：雲端服務商持續強化AI伺服器建置，及大型語言模型的訓練，同時各大重量級科技龍頭開始自主研發晶片，競逐AI市場，形成百家爭鳴。

第二是「半導體」，AI運算力的軍備競賽直接有利於與GPU息息相關的半導體產業，台股權值龍頭廠CoWos產能打開，先進製程晶圓成為重要戰略物資，預估今年半導體產業營收成長超過10%，晶圓代工業營收也將成長20%。且台灣半導體產業鏈完整，製程技術領先，預期AI將帶動先進製程未來五年的高成長。

第三「消費觸底回溫」，除了高端需求提升以外，消費型產品需求也回籠。智慧手機擺脫衰退情況，AI手機商機潛力無窮，硬體上摺疊手機和鏡頭升級的趨勢延續。2025年微軟暫停支援Win11更新，PC消費產品需求輝溫，新品搶占AI PC市場的商機也將起飛。

第四是「重電」，受惠於台電十年5645億元的強韌電網計畫、與美國基礎建設法案，都將有利重電題材。

AI 台股

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