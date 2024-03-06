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政府退休基金11年平均績效 最高僅6.1%

聯合報／ 記者李芯／台北報導
退休基金11年平均收益率排名 製表／李芯 圖／聯合報提供
退休基金11年平均收益率排名 製表／李芯 圖／聯合報提供

全教總昨公布九大政府退休基金十一年來的平均績效，其中僅公保準備金超過百分之六點一，其次是勞退舊制百分之五點七，排名後面的也多是確定提撥制型的基金，其中又以私校退撫儲金保守型最差，僅百分之一點七三。全教總呼籲政府，應設最低保證收益，並撥補舊基金，避免「二次年改」。

據全教總公布資料，九檔政府退休基金去十一年來平均績效排名，依序為公保準備金、勞退舊制、私校退撫儲金積極型、退撫基金、勞保、國保基金、私校退撫儲金穩健型、勞對新制、私校退撫儲金保守型等九檔政府退休基金，平均落在百分之六點一至百分之一點七三不等。

全教總理事長侯俊良指出，績效第三、七、八、九名的基金都是確定提撥制，對比政府宣稱新制退休金替代率可高達九成，現況卻顯示新制績效有待加強，呼籲政府應提高基金的操作績效。

全教總文宣部主任羅德水也說，檢視基金績效與確定提撥型基金給付特性，政府替私校與公教新進人員勾畫的退休願景並不樂觀，尤其許多人因保守型的基金有「保證收益」所以選擇保守型，但從現在的績效來看，難保障退休生活。建議政府將各類型投資均納入最低保證收益，鼓勵教師參加「增額提撥」。

全教總 年改 績效

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