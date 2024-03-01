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電價漲通膨率衝破2％？王美花：會注意電價波動的影響

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處昨（29）日上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.85%，較去年11月預測上修0.21個百分點，但此數據尚未納入電價調漲因素，有學者憂心一旦4月調漲電價，物價恐再衝破2％通膨警戒線。對此，經濟部王美花今（1）日表示，經濟部會密切注意電價波動，可能影響國內的相關議題，至於具體電價方案要到電價審議委員會討論。

經濟部長王美花今陪同行政院陳院長出席立法院「提出施政方針及施政報告繼續質詢」前接受媒體訪問，做了以上表示。

王美花指出，事實上這二、三年台電的虧損，就是因為沒有充分反映電價成本，也是希望能減少對物價的衝擊，經濟部將優先爭取政府相關補助，同時經濟部也會密切注意電價波動，可能影響國內的相關議題。

主計總處昨日也上修今年經濟成長率0.08個百分點至3.43%，為近三年最佳表現。談及今年台灣經濟情勢，王美花指出，各大機構對今年台灣的經濟成長率預測都在3%以上，原因是經過二、三年的低迷，庫存也都降低，最主還是 AI 帶動產業快速復甦，對相關需求也會加快，今年還有包括奧運題材，對相關傳產等等也都有幫助。

此外，王美花今也談及，數發部最近提到因有在協調無實體店面的廣告業務，此業務歸數發部管理，數發部是希望在營業項目部分，增加此項。由於此剛提出來，兩個單位會去討論。

王美花 經濟部 電價

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