我國組團出席第13屆WTO部長會議 提5大貿易需求主張

第13屆WTO部長級會議（MC13）將於26日至29日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行，包括164個會員國及受邀參加的重要國際組織均會派員與會。我國將由行政院政務委員鄧振中偕同我國常駐WTO代表團羅昌發大使、行政院經貿談判辦公室、外交部及農業部等代表政府出席，並將提出爭端解決機制應盡速恢復有效運作與執行等五大國際貿易需求主張。

行政院經貿談判辦公室表示，兩年一度的WTO部長會議是WTO最高的決策機構，會議將就多邊貿易議題做出政策決定來指引後續工作方向。相較於上一屆聚焦在疫後經濟復甦合作，本屆將聚焦在當前世界貿易之挑戰，議題包括WTO改革、恢復爭端解決體系正常運作、利用貿易促進環境永續發展、電子商務等。

針對台灣未來發展的國際貿易需求，我方將提出下列重要主張：一，對於非市場經濟體的不公平補貼行為，WTO應有效處理；二，爭端解決機制應盡速恢復有效運作與執行；三，為促進漁業永續發展，捕獲量大及補貼多的國家應受嚴格規範；四，為確保各國糧食安全，不應任意限制出口；五，向全球展示更自由開放與包容的台灣，爭取經貿合作機會。

經貿辦表示，過去數年，部分非市場經濟國家，有濫用補貼導致產能過剩之現象，包括鋼鐵、太陽能板、石化等產業，都是明顯的案例，不公平的補貼將侵蝕人們對全球自由貿易體制的信心、弱化以規則為基礎的多邊貿易體系，我方將呼籲，WTO應有效規範非市場經濟體的不公平產業補貼，並應開始進入實質討論。

關於爭端解決機制，我方將指出，完整及健全的WTO爭端解決機制是維護全球貿易秩序不可或缺之一環，惟迄今已逾4年無法有效的運作與執行，改革刻不容緩。盼相關討論能在本（2024）年底前達成實質成果，WTO貿易政策追求的公平競爭才能真正有效被執行，也才能避免各種貿易紛爭不斷被累積。

在漁業方面，我方一向支持為促進漁業永續發展，必須保護海洋資源，因此，多年來我方積極參與WTO討論漁業補貼協定，規範各國對漁業行為的補貼措施，以避免造成海洋資源的枯竭，我方將呼籲及支持各國採取措施管制非法、未受規範、未報告的漁業行為，並主張漁獲量大國及補貼金額前10大國家，皆應受到較嚴格的補貼規範，以維護公平競爭及漁業資源有效管理。

在農業政策上，我方將向全體會員呼籲，糧食安全對各國都是重要問題，各國不應任意限制出口，而危及其他會員的糧食安全。

此外，我方將主張世界貿易應更具包容性，注重中小企業、婦女與原住民等弱勢群體對世界經濟及貿易發展之參與，開發該等群體之經濟潛力，使其不被忽略及邊緣化。我方將表達，願意運用台灣資通訊產業之優勢，協助各國減少數位落差，歡迎各國與我合作。

經貿辦強調，除大會表訂行程之外，我國代表團將盡力安排雙邊部長見面的機會，善用WTO場域與他國共同對抗不公平貿易措施，並努力爭取有利我國的經貿空間。

經貿辦表示，4天的部長會議中我代表團除將廣泛與各國部長交換意見並尋求共識之外，我方亦將向各國介紹我國近年在全球經貿合作上獲得的重要成果，包括台美21世紀貿易倡議首批協定的簽署、台加投資促進及保障協議、以及他英提升貿易夥伴關係協議等，未來期盼加入更多區域經濟組織。