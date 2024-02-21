台灣生技併購籌資商機大 摩根大通來台探路

台灣生技併購籌資商機大，使大型投行加緊腳步布局，其中，投資銀行摩根大通率先來台探路，今日（20日）舉辦為期2天的醫療生技產業論壇，擬牽成本土生技業跨足海外發展及跨國投資的機會。摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任指出，在新冠疫情之後，已看到過去至少有60%至70%在電子科技的產業重心，向生技醫療產業移轉，尤其AI結合醫療也將為主流趨勢，他也看好，繼半導體之後，台灣生技醫療產業將可打造為新一座「護國神山」。

陳宣任表示，美國等主要資本市場的跨國投資者，相當看好台灣生技醫療產業發展的潛力，尤其台灣一流的精英都在醫界，有頂尖的生技及醫療人才，而且有足夠的產業鏈來支撐。他並觀察到，在新冠疫情之後，台灣已有科技公司，開始往製藥或醫療機械等領域來轉型，未來產業鏈會更成熟。

他表示，生技產業的發展需要大量資金來支撐，尤其發展新藥是很長的過程，併購和投資者在資金的支持都很重要，對於併購的角色，陳宣任形容在生技醫療產業比起單打獨鬥、各自努力，「併購反而更好，並非業務的結束，而是延續和另一個開始。」

陳宣任也觀察到，台灣有很多生技公司希望赴美上市，因為美國是全球生技醫療產業發展首屈一指的國家，也是最大的市場，並有最多懂得醫療產業的投資者，這使很多生技公司都希望跨足美國市場，且包括發行ADR；此外，在台灣也有一些創投公司或私募基金想賣掉手中的生技公司投資，摩根大通也將尋找合適的國外投資者來接手。