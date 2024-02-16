組合平衡型基金布局 掌握全球股債市場投資脈動

由於美國1月通膨物價超出預期，通膨數據公布後，債市投資人目前仍抱持聯準會今年降息勢在必行。在投資布局上，股債市場中長線趨勢向上不變，建議透過組合平衡型基金配置，掌握全球股債市場投資脈動。

在過去一周（2/5-14）全球主要股市部分，陸股在政策助力推動下表現一支獨秀，美國因經濟上勞動力仍保持一定程度的穩健、財報表現優異使得標普五百指數於9日首度突破5,000點大關、創歷史新高，然債市通膨降溫狀況不如預期、讓Fed降息樂觀情緒隨之降溫，使近一週2年期以上公債殖利率顯著彈升。

日盛投信固定收益研究團隊表示，在利率環境走向寬鬆、經濟軟著陸，以及企業獲利增長，預期全球股債市場仍是多頭格局。然而，股債價格因為漲多，評價上多已不便宜，加上通膨反覆可能影響全球央行降息時程，同時地緣衝突有擴大跡象，行情走勢出現波動在所難免。

日盛目標收益組合基金研究團隊也指出，全球經濟暫時躲過衰退，同時占全球一半GDP的國家將在今年舉辦大選，政策利多包括擴大支出或寬鬆貨幣，將會激勵經濟增長，加上美國通膨呈現降溫趨勢，今年漲幅大的大型股以外的股票仍有機會出現落後補漲，股債市中長線趨勢向上不變。建議持續關注美國、台灣、日本股市、科技股、非投等債與可轉債等資產發展。