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過年上班薪水怎麼算？月薪制、時薪制、排班制大不同

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

農曆春節連假倒數！從2月8日（周四）小年夜到2月14日（周三）大年初五共七天連假，勞工若在春節期間上班賺外快，薪水會加倍嗎？百貨服務業、護理師等排班制或變形工時，也有加班費嗎？104人力銀行表示，月薪制、時薪制、排班制，加班計薪大不同。

月薪制員工：

1.小年夜2月8日(四)、大年初一2月10日(六)上班，這兩天是休息日，若當天加班，當天前兩小時薪資以2.34倍計算(本薪1+加班費1.34)，後六小時薪資以2.67倍計算(本薪1+加班費1.67)。

2.除夕2月9日(五)、大年初三2月12日(一)、大年初四2月13日(二)、大年初五2月14日(三)上班，這四天是國定假日，若當天加班，當天全天8小時薪資以2倍計算(本薪1+加班費1)。

3.大年初二2月11日(日)，這天是例假日，不得上班。

Q：櫃哥櫃姐、影廳售票、醫生護理師等「排班制」上班族，春節上班，怎麼計薪？

104人力銀行指出，百貨服務業、護理師等工作多採「排班制」或「變形工時」，如果公司與勞工協商，把春節假日與其他工作日調動，春節上班則無加班費可領，但2月總計須排入4個例假、4個休息日，以及5個國定假日共13日排休（即除夕、春節假期和228和平紀念日），若2月排定後之休息日與國定假日仍需出勤時，則可領到加班費。

Q：年貨大街、餐飲服務生等「兼差族」，春節上班，怎麼計薪？

104人力銀行指出，若每月工作固定不到30天，或每天工時不到8小時，採時薪制的兼差族、臨時工，例如年貨大街、餐飲服務生等，時薪制人員的出勤計薪方式和月薪制不同，主要差異是，時薪制人員的時薪已經包含休息日與例假日薪資，休息日當天出勤加班，只須給加班費即可：

情境 1：除夕2月9日(五)~大年初三2月12日(一)這四天，對時薪制工作者來說是國定假日，若時薪200元，當天工作4小時，可領200元x 4小時x 2(1本薪+1加班費) = 1,600元

情境2：除夕2月8日(四)、大年初四2月13日(二)、大年初五2月14日(三)這三天，雇主可視實際需要各自定義這三天為平日、休息日、例假日。

若定義為平日，沒有加班費，可領本薪。

若定義為休息日，當天工作4小時，可領200元x 2小時x1.34(1.34加班費) +200元x 2小時x 1.67(1.67加班費) = 1,204元

若定義為例假日，不得出勤。

Q：外送員春節上班，也有加班費嗎？

104人力銀行指出，目前外送員與平台之間多屬於「承攬」或「委任」關係，不適用《勞基法》春節出勤給薪、補假規定，但過往各大外送平台皆有春節期間的獎金加給，加上連假期間往往訂單需求大於外送人員的供給數，有額外的小費可以期待。

Q：雇主不給加班費或補休，該如何自救？

104人力銀行指出，若雇主在過年期間違反相關規定，不論是強制出勤或未依法支付加班費，可開罰2萬至100萬元，勞工須檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，如直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處），以維護權益。

加班費 春節

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