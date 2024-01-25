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去年超徵3,617億元該怎麼用？ 政院給出兩大目標

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

財政部日前公布去年全國賦稅收入較預算數超徵3,617億，成為史上第三高，外界關心是否超徵的部分將會如何運用，對此，行政院發言人林子倫今（25）日表示，去年度稅收已經確定在總預算上有稅入稅出賸餘，未來該如何運用會再進行商討，並強調相關經費運用一定會堅守財政紀律，優先還債以及加強建設投資兩大目標。

財政部日前已經公布去（2023）年全年稅收統計，全國賦稅收入實徵淨額3兆4,319億元，較111年成長5.7％，達成率為111.8％，較預算數超徵3,617億元，連續3年超徵。2023年超徵金額雖是3年來最少，但仍為史上第三高。各稅目中，以綜所稅超徵946億元最多，其次為營所稅超487億元。綜所稅全年實徵淨額為7,497億元，成長14.4％，主因結算申報自繳稅額、利息及薪資所得扣繳稅款增加所致。營所稅收1兆760億元，成長4.7％，因結算申報自繳稅款增加。

對於超徵部分，未來是否會用在台電虧損補貼，或是勞健基金相關補貼。林子倫表示，由於政府堅守財政紀律，努力投入相關建設帶動民間投資，讓台灣能有經濟穩健的成長，所以台灣已經連續七年總預算的稅入稅出都有賸餘，2022年更高達5,000億元，這也讓台灣能在疫情之後可以持續強化社會韌性，並讓全民共享經濟成果。

至於2023年度的稅收，林子倫說，目前已確定總預算上的稅入睡出已有賸餘，行政院再次感謝民間社會跟政府共同再創經濟佳績，政府也會聽取廣大社會意見，就總體的賸餘情形進行商討，再次重申相關的經費的運用會堅守財政紀律，會鎖定優先還債以及加強建設投資兩大目標，也會穩健符合國家與國人需求方式，妥善運用在相關的產業推動，政府一定會台灣能持續發展。

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