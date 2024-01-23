被法院認證沒有TBC案管轄權？NCC陳耀祥：將上訴

國家通訊傳播委員會（NCC）去年底在TBC交易案的行政訴訟上吃敗訴，臺北高等行政法院（北高行）並在判決理由中指出，在TBC案中，NCC沒有管轄權，只是「被徵詢機關」。雙方交易須向經濟部申請核准，但不需向NCC申請核准。NCC主委陳耀祥指出，對此案必提上訴，捍衛管轄權。

北高行判決「認證」NCC主張的管轄權於法無據。NCC雖擁有事務管轄權並提出論述，但這份事務管轄權「不合於現行法制之規範架構」，因此北高行認定被告就相關事件「並無事務管轄權」，判定NCC原處分應予撤銷。

2021年7月大大數位匯流董事長戴永輝向亞太電信董事長呂芳銘購買TBC新加坡上層股權交易案，被NCC駁回，TBC Holdings和Harvest Cable Holdings不服決議，向臺北高等行政法院（北高行）提起行政訴訟，上月底一審判決，北高行判NCC應撤回決議。法院判決理由指出，過去有線電視股權交易案涉及外人投資，主要管理機關為經濟部投審會，NCC或公平會經常是會同出具意見，表達對相關案件的態度。北高行判決首度認證NCC「不是主管機關」，只是被徵詢機關，不具實際管轄權。