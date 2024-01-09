文曄2023第4季、全年營收創新高
IC通路商文曄(3036)今日公布2023年12月合併營收約588億元，月減7%，年增4%；2023年第4季合併營收約1,897億元，季增13%、年增，20%，創單季新高季，且超越上次法說會中提出的1,700～1,800億元預估高標，優於預期；2023年全年合併營收約新台幣5945億元，與2022年相較，年增率約達4%，同創新高。
文曄收購加拿大通路商Future Electronics全部股權案，於去年底（12月29日）獲中國大陸反壟斷局公告無條件批准，後續仍待其他國家主管機關審查。
文曄於去年9月中旬宣布以38億美元、達新台幣逾1000億元收購加拿大商Future Electronic100%持股，預計於2024年上半年完成交割，公司預期將有助擴增歐美版圖與產品線，提升營收與獲利。
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