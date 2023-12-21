Fed 降息在即 成長股順勢起飛
美國聯準會（Fed）12月利率決議暫停升息，且明顯釋放出鴿派訊號。本次的利率點陣圖顯示，過半數官員認為2024年有降息3碼（即0.75個百分點）空間、2025年將再降息4碼，相較於9月點陣圖的中位數區間明顯下移。
Fed釋放出強烈的鴿派訊號，降息時機已是會議討論的重點，金融市場大感振奮。美國10年期公債殖利率跌破關鍵4%的心理關卡，美元指數也跌破年線支撐，風險資產紛紛樂觀上漲表態。
市場樂觀期待Fed即將展開降息循環。依據Fed Watch數據，明年3月開始降息的機率已高達75%。國泰投顧指出，回顧過往Fed降息循環經驗，在Fed開啟降息循環且未於半年內陷入衰退的 1995年與2019年的兩次降息循環期間，股市在Fed降息前三個月至一年後各期間皆繳出不俗的報酬，成長股表現尤佳。
國泰投顧建議投資人，不妨在確認利率高峰已達終點、明年即將展開降息循環的當下，順勢布局成長股，以領先參與成長股的資金行情。
至於摩根士丹利環球機會基金投資團隊，則看好破壞式創新的龍頭企業，因為這些龍頭企業永遠走在趨勢前端。團隊秉持高度信念集中持股的投資策略，積極參與這些企業尚在趨勢萌芽初期的成長潛力，布局並非著眼於短期的股價表現，而是參與這些頂尖企業的發展與投資爆發力。
在摩根士丹利環球機會基金，目前投資組合中高達九成以上企業搭上人工智慧（AI）順風車，受惠於未來長線趨勢的加持。基金採全球布局的投資觀點，不只獨鍾科技股，也會網羅各主流趨勢的成長題材。
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