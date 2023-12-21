快訊

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

Fed 降息在即 成長股順勢起飛

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）12月利率決議暫停升息，且明顯釋放出鴿派訊號。本次的利率點陣圖顯示，過半數官員認為2024年有降息3碼（即0.75個百分點）空間、2025年將再降息4碼，相較於9月點陣圖的中位數區間明顯下移。

Fed釋放出強烈的鴿派訊號，降息時機已是會議討論的重點，金融市場大感振奮。美國10年期公債殖利率跌破關鍵4%的心理關卡，美元指數也跌破年線支撐，風險資產紛紛樂觀上漲表態。

市場樂觀期待Fed即將展開降息循環。依據Fed Watch數據，明年3月開始降息的機率已高達75%。國泰投顧指出，回顧過往Fed降息循環經驗，在Fed開啟降息循環且未於半年內陷入衰退的 1995年與2019年的兩次降息循環期間，股市在Fed降息前三個月至一年後各期間皆繳出不俗的報酬，成長股表現尤佳。

國泰投顧建議投資人，不妨在確認利率高峰已達終點、明年即將展開降息循環的當下，順勢布局成長股，以領先參與成長股的資金行情。

至於摩根士丹利環球機會基金投資團隊，則看好破壞式創新的龍頭企業，因為這些龍頭企業永遠走在趨勢前端。團隊秉持高度信念集中持股的投資策略，積極參與這些企業尚在趨勢萌芽初期的成長潛力，布局並非著眼於短期的股價表現，而是參與這些頂尖企業的發展與投資爆發力。

在摩根士丹利環球機會基金，目前投資組合中高達九成以上企業搭上人工智慧（AI）順風車，受惠於未來長線趨勢的加持。基金採全球布局的投資觀點，不只獨鍾科技股，也會網羅各主流趨勢的成長題材。

降息 Fed

延伸閱讀

兆豐證券2024年投資展望 聚焦龍年3A2C亮點趨勢

兆豐證券2024年投資展望 聚焦龍年「3A、2C」亮點趨勢

再度跌破華爾街眼鏡 美10年債殖利率已低於明年底目標

永豐銀行瞄準資產三千萬以上大戶 推出頂級世界卡

相關新聞

指「這點」是經濟的生死門 龔明鑫：比2%關稅重要非常多

大陸今（21）日宣布取消ECFA中12項石化產品關稅優惠，國發會主委龔明鑫今表示，如果將來沒有真正淨零，可能訂單拿不到，...

2024台股投資展望！飛龍在天 法人怎麼看

台股迎向嶄新的一年，多數法人看好台股在電子產業的復甦下，將帶來正面影響，近來陸續發表二四年台股投資展望，哪些產業有向上空間？

勞檢員離職率高…北北桃聯手向中央爭取加薪 人事總處回應

桃園副市長蘇俊賓今天上午出席行政院會，針對「勞動檢查人員執行風險工作費」案提到勞檢員離職率高，已經是結構性問題，建議中央...

龔明鑫：台廠綠色轉型才是對的路 比2%關稅重要很多

中國今天宣布取消ECFA12項石化產品關稅優惠，國發會主委龔明鑫表示，由於占整體出口比例非常低，對明、後年經濟成長影響有...

陳建仁：全國都須採行囤房稅2.0 並未打假球

民眾黨總統候選人柯文哲昨天指政府推動囤房稅2.0是打假球，行政院長陳建仁今天說，柯文哲說法與事實不符，因為全國都必須採行...

中國宣布對我貿易壁壘調查結果 經貿辦指出四大不合理

針對日前中國宣布對我貿易壁壘調查結果，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮於今於行政院院會進行回應報告，指出該份調查報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。