來自中國大陸第4季訂單回穩 東協接單爆量成長

經濟部統計處長黃于玲今（20）日表示，中國大陸第4季經濟有較明顯回溫，帶動11月來自中國大陸及香港訂單金額達109.6億美元，為歷年同月第四高，年增8.8%，為連續第2個月呈正成長，並且穩坐僅次美國、為我第二大接單來源。

此外，我11月來自東協訂單為85.4億美元，年增69.4%。黃于玲指出，東協訂單增加，主要是有一歐洲客戶原本自歐洲下單，自今年3月起改自東協下單，其影響足足一整年；此外，受惠於我製造供應鏈轉移至東協，須自台灣進口中間材，也會增加來自東協訂單。

今年10月我來自東協接單大爆發，金額達108.2億美元，一度超越中國及香港的106.3億美元，成為我第二大接單來源。但11月，隨著中國大陸經濟回溫，來自中國大陸及香港訂單金額又贏了東協，坐穩我第二大接單來源的寶座。官員說，近期東協訂單雖呈大幅度成長，但長期要超越中國大陸，沒那麼容易。

黃于玲表示，疫後中國大陸經濟受到美中科技戰、以及房地產市場不景氣衝擊，經濟成長疲弱，致今年以來中國大陸接單表現不理想，中國大陸11月工業生產年增6.6%，商品零售成長8%，全球標普上修中國第4季經濟成長預測值至5.7%，顯示第4季中國大陸經濟回溫。

商品推薦