去年海外工作人數回升至47.3萬人 這兩個地區消長最明顯

主計總處今天發布「111年國人赴海外工作人數統計」，隨著疫情影響弱化，去年國人（具有我國戶籍者）赴海外工作人數47.3萬人，較110年大幅回升15.4萬人、48.4%，但仍未回到疫情前108年、73.9萬人的高峰，還差26.6萬人。盡管國人仍以赴中國大陸工作人數17.7萬人最多，但占比37.5%降到史上最低；赴美工作人數10.3萬人、占比21.8%則雙創新高。

主計總處表示，赴中國大陸工作人數及占比皆驟降，與最高峰占比六成二、人數43萬人不可同日而語，主要原因有二，分別是美中貿易大戰，台商赴美投資增加，以及疫情管控下，大陸去年直到冬天才解封，人流受到嚴重影響。

值得注意的是，男女勇闖海外工作比例大幅拉近，男性25.4萬人，占比53.6%、女性22萬人、占46.4%，且去年女性新增海外工作人數增加9萬人，也比男性增加6.6萬人多，男、女性差距縮減至3.4萬人。男性往大陸及東南亞國家工作者多，女性則偏重美國及日、韓。

109年爆發疫情後，國人赴海外工作人數即逐年大減，110年國人赴海外工作人數降到31.9萬人的歷史新低，創調查以來12年最低。隨著各國逐漸解封，疫倩干擾因素下降，111年國人赴海外工作者回升到47.3萬人，較110年增加15.4萬人，增幅達48.4%，其中包含恢復戶籍者6.8萬人，人數明顯回升。

主計總處分析，國人赴海外工作自98年以來逐年增加，只有100年及104年受景氣影響微幅減少，期間一路增加到108年達到73.9萬人高峰；隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、台商回流投資及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數持續減少，111年隨疫情影響淡化，赴海外工作人數轉為增加。

111年國人赴海外工作地區（國家），中國大陸（含港澳）17.7萬人，占37.5%，其次是美國10.3萬人，占21.8%，東南亞7.1萬人．占15.0%，日韓4萬人、占8.5%。

與110年比較，雖然赴各國工作者都增加，但以赴美國者年增4.9萬人，增幅90.0%最多，其次是赴東南亞者增加3.1萬人、增幅79.0%，赴日韓及中國大陸者分別增加1.7萬人及1.4萬。

整體而言，赴中國大陸（含港澳）者，占比自100年高峰62.2%，降至111年37.5%；赴美國者，占比則自102年之 11.2%，升至111年21.8%；赴其他國家（日、韓、紐、澳等）占比由101年12.3%增至111年25.7%。

此外，國人赴中國大陸及東南亞工作者仍以男性居多，分別占68.3%及59.9%，而赴美國及日韓工作者則以女性居多，分別占56.9%及63.5%。

年齡層觀察，30~49歲者24.3萬人，占51.3%最多，較前一年增加7.8萬人；50歲以上者15.2萬、占比32.1%；增加4.6萬人、43.3%；15~29歲者7.9萬、占16.6%，增加3.1萬人、63.8%。

主計總處指出，疫情前98~108年期間各年齡層變動，15~29歲年輕族群赴東南亞者至102年達高點後大致呈減少，赴中國大陸者變動不大；30~49歲者除赴中國大陸情形趨減外，其餘國家（地區）多呈增加；50歲以上者則以赴中國大陸情形增加較多。109年疫情暴發後，各年齡層均呈減少，至111年隨疫情趨緩則轉呈增加，各年齡層皆以赴美國者增加最多。

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