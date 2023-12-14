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影／中運工會控中鋼運通違法欠繳員工勞退金

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
中鋼運通工會理事長王慶宏上午舉行記者會，指出中鋼運通公司以違法高薪低報的方法，用特別獎名目規避薪資之認定，導致長期少繳、積欠員工勞工退休金，呼籲全面徹查，立即依法補繳。記者陳正興／攝影
中鋼運通工會理事長王慶宏上午舉行記者會，指出中鋼運通公司以違法高薪低報的方法，用特別獎名目規避薪資之認定，導致長期少繳、積欠員工勞工退休金，呼籲全面徹查，立即依法補繳。記者陳正興／攝影

中鋼集團「中鋼運通」工會理事長王慶宏上午在立法院舉行記者會，指出中鋼運通公司以違法高薪低報的方法，用特別獎名目規避薪資之認定，導致長期少繳、積欠員工勞工退休金，呼籲全面徹查，立即依法補繳積欠員工的退休金。

對此中運回應，本案爭議肇因於法規適用疑義，中運會在遵照法律、符合公司治理及兼顧員工、股東權益的前提下，積極與工會尋求合理解決方案，且已於今年11月27日的勞資會議上，與工會討論，共同尋求對船員最適宜方案，並準備啟動協商作業程序。

中鋼運通工會理事長王慶宏上午舉行記者會，指出中鋼運通公司以違法高薪低報的方法，用特別獎名目規避薪資之認定，導致長期少繳、積欠員工勞工退休金，呼籲全面徹查，立即依法補繳。記者陳正興／攝影
中鋼運通工會理事長王慶宏上午舉行記者會，指出中鋼運通公司以違法高薪低報的方法，用特別獎名目規避薪資之認定，導致長期少繳、積欠員工勞工退休金，呼籲全面徹查，立即依法補繳。記者陳正興／攝影

勞工退休金 中鋼

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