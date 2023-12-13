台北巿報業公會改選 第35屆理監事名單出爐

台北市報業商業同業公會13日在天成大飯店舉行第35屆第一次會員代表大會暨第35屆第一次理監事會議，選出15席理事及5席監事，由中國時報社長黃樹德當選理事長，經濟日報新聞部執行副總盧家鼎出任常務監事。

台北市報業商業同業公會同時通過修改章程，新增「本會會員或本會會員關係企業所經營之網路媒體，得以該網路媒體名義，另加入本會為會員」，以及「各法人、公司行號或非法人團體，均可申請為贊助會員，但須由理監事會表決二分之一通過，且贊助會員不得享有表決、選舉、被選舉之權利」。

第35屆常務理事包括中國時報社長黃樹德、聯合報永續工作室永續長羅國俊、自由時報副總編輯吳俊彥、工商時報副社長賀靜萍、人間福報社長釋妙熙。

理事名單包括：聯合報社長游美月、中國時報副社長王儒哲、台灣新生報社長劉長裕、前鋒招標日報社長郭慶璋、聯合報印務發行部總經理郭其安、中華日報副社長黃秋儒、自由新聞報社長袁天行、國語日報副社長鄒祥瑞、自由時報編政組主任兼報社發言人蘇宇暉、電子時報經理劉繁輝。

監事包括青年日報社長謝忠杰、國語日報總編輯鄭淑華、人間福報總監楊錦郁、旺報大陸中心主任陳君碩，理監事會也通過由中國時報營銷活動部執行副總經理杜智明出任秘書長。

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