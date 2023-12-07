11月物價漲2.9%

主計總處昨天發布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點九，雖在百分之三以下，但只較十月百分之三點○五微降，主要是蔬果價格受天候影響漲勢明顯，加上肉類、外食費、房租價格漲勢還在。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，百分之二點九相對仍高，尤其外食費漲兩年多，若以一一○年為基準，外食費指數上升百分之一一四點四，等於兩年漲百分之十一，所以民眾感受深刻。

曹志弘指出，九月至十一月ＣＰＩ年增率都在百分之三左右，主要是氣候影響蔬果價格波動大，扣除蔬果後的核心ＣＰＩ百分之二點三八，以及十七項民生物價年增率百分之三點四六，都創去年三月以來、廿一個月新低，且可望逐季縮小，因此蔬果以外的物價壓力將慢慢下降。

曹志弘說，國際原油價格已跌破每桶八十美元、娛樂服務費基數高，加上外食及蔬果價格漲幅也縮小，十二月ＣＰＩ會再下降。

對未來通膨局勢，曹志弘表示，由於升息效應干擾投資，因全球需求低及台幣貶值，以台幣計價的進口物價指數連續九個月下降，輸入性通膨壓力減輕；其次，生產者物價指數的國內內銷指數已連續兩季下跌，若以內銷領先ＣＰＩ兩季推估，未來物價壓力也會逐漸縮小，主計總處預測明年ＣＰＩ會回落百分之二以下。

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