工研院擴大籌組生醫創新跨域合作平台 催生生技獨角獸

在經濟部產業技術司指導下，工研院在「智慧醫療跨域創新高峰論壇」上宣布擴大籌組「生醫創新跨域合作平台」，力邀美國波士頓生醫加速器SmartLabs、生命科學服務大廠美商「思拓凡（Cytiva）」、寬量國際、中華開發資本、台杉投資、資誠聯合會計師事務所，以及台灣醫療暨生技器材工業同業公會共同支持加入，將藉由國際大廠經驗輔導，對接國內外資金動能，幫助台灣生醫新創加快商品化腳步，盼能助攻臺灣生醫產業建構最佳商業模式，完善智慧醫療生態系、催生生技獨角獸，進而促進國內生醫新創立足臺灣市場、布局全球商機。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，在政府長期支持推動下，臺灣醫療器材產業與技術持續升級，近年來生醫與ICT異業跨域整合，讓醫材產值十年倍增，年複合成長率9%，遠超過GDP年複合成長率4.5%。許多「黑手傳產」華麗轉身，把產品賣進全球手術房；如精密製造業將螺絲釘升級成骨釘、牙釘，單價從一毛錢變成三千元；紡織產業把鞋帶變人工韌帶，價格也提升四千倍，這些都是政府投入解決技術瓶頸的成功案例。臺灣擁有傑出的醫療體系、生技人才，結合ICT優勢產業、產業聚落及精密加工能力，更需要創造契機，強化國際合作鏈結、活絡資金管道，及建立海外創新技術早期合作，經濟部期盼透過「生醫創新跨域合作平台」，運用「充裕資金」與「國際鏈結」雙引擎，協助國外業者來台尋求醫藥與醫材CDMO代工，更促進國內外新創團隊的雙向交流，讓臺灣生醫新創串接全球市場。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，面對人口老化帶來的種種挑戰，工研院深耕精準健康技術研發，掌握社會趨勢提出技術解方，盼能協助業者打造創新商業模式，建構自主供應鏈與創新科技生態圈，進而協助民眾與社會達到成功老化。

工研院表示，臺灣擁有ICT軟硬體、生技醫藥兩大優勢產業，是發展精準健康的最佳場域，觀察發現，生醫新創在不同發展階段共通的痛點都是「資金」，為此，工研院期盼擴大邀請國內外創投及加速器加入「生醫創新跨域合作平台」，從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入推進，協助臺灣建構最佳智慧醫療生態系，並培育出生技獨角獸。

工研院指出，第一是「人流」，協助生醫新創團隊與適合的投資人或創投對接。第二是「金流」，協助尋找、媒合國內外投資人或團隊，將資金活水適時導入合適的研發團隊與技術標的。第三「資訊流」，第一時間分享創投產業對國內外的智慧醫療產業最新的投資觀點，協助新創團隊將研發方向對準全球市場趨勢，甚至居中協助國內外資源槓桿交換。第四則是「經驗流」，力促國際大廠分享技術開發等經驗，協助創投篩選出具潛力的生醫新創進行投資，同時，也協助生醫新創逐步打造正確的商業模式，甚至促成與國際大廠的合作。

工研院日前舉辦「智慧醫療跨域創新高峰論壇」，出席講者包含：日本Cytiva總經理Stephane Perrey、美國SmartLabs首席商務官Seth Taylor、中華開發資本「華創毅達生醫基金」董事總經理劉博、寬量國際策略長谷月涵、台灣醫療暨生技器材公會常務理事梁晃千、台杉投資生技基金執行合夥人黃立鑫、資誠聯合會計師事務所「創新醫材產業」主持會計師林冠宏，以及工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇。

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