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聯華電子四度獲國家永續發展獎肯定 致力創新低碳製造技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯華電子四度榮獲國家永續發展獎肯定，今日由聯電副總經理吳宗賢（右）代表受獎。圖/聯電提供
聯華電子四度榮獲國家永續發展獎肯定，今日由聯電副總經理吳宗賢（右）代表受獎。圖/聯電提供

聯電（2303）今日於行政院第19屆國家永續發展獎頒獎典禮，獲頒「企業類國家永續發展獎」。聯電也是該獎項舉辦以來，唯一四度以公司整體績效獲獎的企業。

聯電副總經理吳宗賢表示，聯電身為半導體積體電路製造領導者之一，長期致力於低碳製造技術的創新，為客戶產製低碳產品，在推動科技進步及生活便利的同時，也實踐永續ESG。

聯電致力於開創多項永續發展典範，在創新研發方面，聯電積極開發綠色技術平台，以晶圓代工核心業務能力，致力協同客戶供應節能與具社會友善的永續性產品。在環境永續部分，除持續力行節能減碳，朝淨零目標邁進之外，聯電亦積極推動廢棄物廠內循環利用與資源化，2023年宣布成立「循環經濟資源創生中心」，是南科首座廢棄物資源化研發中心，預計未來正式啟用後，一年可減少1.5萬公噸的半導體製造廢棄物。

在人才培育方面，聯電2023年設立「聯電劉炯朗博士生獎學金」，提供每月四萬元給10名博士生得獎者，協助優秀的半導體人才發展及投注創新研究，為台灣半導體產業奠定基礎和競爭力。此外，聯電視人才為最重要的資產，積極推動多元、平等與共融政策，營造具歸屬感與成就自我的包容職場，2023年榮獲《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」。

聯電2023年也獲得其他永續獎項的榮譽，包括於台灣企業永續獎TCSA蟬聯「台灣十大永續典範企業獎」，並連續16年獲頒企業永續報告獎，同時也已連續 21年獲得行政院國家企業環保獎。

聯電 半導體 廢棄物

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