企業負擔部分保證成本 掃除購綠電障礙

為協助排碳大戶買到綠電，經濟部設計綠電CPPA保證機制。依規劃，企業必須每年繳保費和前置作業費給國家融保中心。融保中心訂定購電授信之保證手續費率為0.3%至0.75%；前置作業費則訂在0.1%至0.5%。此外，企業亦須提列三個月電費，以降低擔保出險風險。

國內企業沒有信評，綠電信保機制出爐，由政府協助排碳大戶買綠電，因此企業負擔一部分保證成本也責無旁貸。

綠電信保機制也對大企業購綠電擔保額度設定上限，最多只擔保它過去五年平均用電量之一半。舉例來說，某企業過去五年平均每年用電量為10億度電，計畫要買7億度綠電，但綠電信保機制最多只擔保5億度綠電，其餘2億度企業要另想辦法。此設計也是要避免讓銀行承擔過大風險。

企業若要取得CPPA信用擔保須負擔哪些成本及費用？依規劃，至少每年須繳給融保中心授信之保證手續費率為0.3%至0.75%；前置作業費則訂在0.1%至0.5%。而每個企業適用保證手續費率、前置作業費不一。

據了解，因八大行庫承擔二成風險，因此八大行庫也會另收取保證手續費，但細節未公布。