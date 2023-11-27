聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業負擔部分保證成本 掃除購綠電障礙

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

為協助排碳大戶買到綠電，經濟部設計綠電CPPA保證機制。依規劃，企業必須每年繳保費和前置作業費給國家融保中心。融保中心訂定購電授信之保證手續費率為0.3%至0.75%；前置作業費則訂在0.1%至0.5%。此外，企業亦須提列三個月電費，以降低擔保出險風險。

國內企業沒有信評，綠電信保機制出爐，由政府協助排碳大戶買綠電，因此企業負擔一部分保證成本也責無旁貸。

綠電信保機制也對大企業購綠電擔保額度設定上限，最多只擔保它過去五年平均用電量之一半。舉例來說，某企業過去五年平均每年用電量為10億度電，計畫要買7億度綠電，但綠電信保機制最多只擔保5億度綠電，其餘2億度企業要另想辦法。此設計也是要避免讓銀行承擔過大風險。

企業若要取得CPPA信用擔保須負擔哪些成本及費用？依規劃，至少每年須繳給融保中心授信之保證手續費率為0.3%至0.75%；前置作業費則訂在0.1%至0.5%。而每個企業適用保證手續費率、前置作業費不一。

據了解，因八大行庫承擔二成風險，因此八大行庫也會另收取保證手續費，但細節未公布。

綠電 電費

延伸閱讀

綠電公司狠詐百名投資客 誆稱和台電簽約...吸金1.6億

台電上架綠電商品 要搶要快

綠電自由化 企業購售電合約之法律指南

全台首檔STO！陽光伏特家發行「陽光綠益證券型代幣」

相關新聞

綠電信保機制 44企業受惠

經濟部主導綠電CPPA信保機制方案即將端上檯面。規劃由國內八大行庫對購電企業的購售電合約（CPPA）提供信用擔保，由國家...

金融業 看好景氣向上

市場預期，美國聯準會（Fed）將於明年5、6月採取預防性降息，展望明年經濟景氣，富邦金控認為，台灣景氣「最壞時間已經過了...

虛擬電廠共享 台電：交易規模上看百億

虛擬電廠融入共享的概念，讓企業參與協助台灣強化電網的同時，賣電也能獲得不錯的收益。台電副總經理吳進忠表示，虛擬電廠202...

科技、傳產大咖 加入虛擬電廠

為強化台灣電網韌性，分散式虛擬電廠發展正方興未艾。台電仿照德國機制，採行義大利方案，串聯起台達電、群創、友達、中華電、華...

企業負擔部分保證成本 掃除購綠電障礙

為協助排碳大戶買到綠電，經濟部設計綠電CPPA保證機制。依規劃，企業必須每年繳保費和前置作業費給國家融保中心。融保中心訂...

飯店業者自評 薪資與福利不低

飯店業房務員被認為薪資偏低才找不到人，業者還挑工製造缺工假象。飯店業者表示，薪水早已多次調升且供餐，待遇並不差，媒合錄取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。