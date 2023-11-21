中鴻12月內銷盤價每公噸漲300元 堆疊新一波動能

鋼市利基遍地開花，中鴻（2014）21日新盤價內外銷全面上漲，12月內銷每公噸漲300元，明年1、2月外銷價格視地區及產品不同漲20美元至30美元、約新台幣600元至900元。

中鴻表示，總體來看，當前鋼市供需持續改善，煉鋼成本保持高位，亞洲指標鋼廠先後開出平高盤，為反映鋼市展望內外銷盤價順勢調漲，並「預留後續成長動能」。

法人分析，直接或間接外銷的鋼廠包括中鋼（2002）、中鴻、燁輝（2023）、盛餘（2029）等將成為鋼市甦醒後首批獲利者。

上市鋼廠主管表示，鋼市近期振奮人心的消息一則接一則，繼中鋼挑選優質訂單，將國際鋼市扭轉回到賣方市場後，燁輝美國接單驟增50%，昨天中鴻再接力，內外銷行情全面上漲。

中鴻總經理朱敏說，北美、歐洲以及中國大陸熱軋底材一漲再漲，尤其大陸人民幣1兆元的特別國債更引人注目，國際間認為此政策意義非同小可，大陸經濟第3季已經出現觸底反彈信號。

朱敏表示，俄烏交戰尚未結束，以哈衝突又起，原本各界對經濟前景的擔憂加重，鋼市交易一度趨於保守，但隨著兩場戰事的發展，市場看法已發生改變，多方認為美國恐怕難以同時兼顧兩場戰事，假如俄烏戰事因此停止，屆時將立即進到戰後重建，「鋼鐵市場反應可能相當大」。

總體經濟方面，歐盟統計局最新公布通膨初步調查數據，10月CPI降至兩年新低的2.9％，顯示通膨明顯降溫。美國勞工部公布10月CPI年增率放緩至3.2%，聯準會有望結束升息周期。隨著歐美地區通膨大幅改善，加上國際貨幣基金上調中國大陸今明兩年經濟增長預測至5.4%和4.6%，預計全球經濟將維持穩健復甦。

先前各國鋼廠在成本高漲壓力下，美歐鋼廠已陸續調漲售價；大陸國統局公布10月粗鋼日均產量降至年內低點為255萬公噸，且連續四個月下降，鋼鐵供需將加速平衡，有利全球鋼市回溫。

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